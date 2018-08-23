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Комментарии
23.08.2018
Бабченко: «Россия — Недоимперия. Недорейх. У неё всё — «недо»»

Аркадий Бабченко — о том, случится ли Третья мировая.

Еще один стандартный вопрос — почему ты так уверен, что будет большая война? Я не уверен. Но исторические параллели приводят именно к этому выводу.

Я всегда говорил, что путинская Россия — это современный аналог Германии тридцатых годов. Судите сами.

Травма и национальное унижение от проигранной Первой мировой и унизительная гуманитарная помощь от победителей в восемнадцатом.

Травма и национальное унижение от проигранной Первой холодной и унизительные ножки Буша от победителей в девяносто первом.

Дикая инфляция, разруха и нищета в двадцатых.

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Олимпиада.

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Концентрационные лагеря для евреев.

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Экспедиционный корпус в Африку.

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Осознание мира, с кем он имеет дело. Переход от политики умиротворения к попытке экономического удушения режима.

Вы сейчас здесь

Что было дальше, все помнят? Я ужасаюсь каждый раз от такого совпадения. Видимо, это какая-то историческая неизбежность, что все ополоумевшие диктаторы идут по одной и той же колее. Делают одни и те же вещи. Вот прям практически дословно.

Вы, конечно, скажете, что нельзя сравнивать Германию и Россию. Там Крупп и промышленность — здесь тупо нефть и газ. Там концлагеря настоящие, здесь фильтрационные. И будете, безусловно, правы. Конечно.

Потому что Россия — Недоимперия. Недорейх. У неё всё — «недо». Недофюрер, Недогестапо, Недоконцлагеря. Кстати, у Гитлера был и Недовермахт — Германия вошла в войну неподготовленной, не успев закончить реформу армии, с сырыми танками. Ну вот прям один в один как Россия сейчас, с её сырой «Арматой».

И это, конечно, вселяет некую надежду. Что Третью мировую они не устроят. И все ограничится НедоМировой.

Но тут вопрос в том, что считать «большой войной».

То, что они в конце концов полезут куда-нибудь в Харьков, или Минск, или еще куда-то по периметру — в этом я уже почти уверен. И как по мне — это достаточно большая война. На которой они крови выпьют еще ой как немало.

Потому что нельзя десятилетиями вкладывать деньги только в армию и силовиков, и просто остановиться на этом этапе. Потому что когда у тебя начнет все рушится — а оно начнет, Венесуэла в пример — то у тебя не будет просто никаких других инструментов влияния на ситуацию. Ты не развивал ни науку, ни образование, ни экономику, ни средний бизнес, ни институты общества, ни промышленность, ни технологии, ничего. Только армию и силовиков.

И использовать в итоге ты сможешь только армию и силовиков.

Ничего другого у тебя просто больше нет.

Вопрос только в том, где они начнут раньше — внутри периметра, или снаружи.

В рамках проекта «Журналистика без посредников»

 
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