Жильцам разрешат самим определять, что нужно их дому при капремонте

Министерство ЖКХ предлагает новый подход в организации капремонта.

— Капитальный ремонт — основная жилищно-коммунальная услуга, вокруг которой возникает очень много вопросов и нареканий со стороны потребителей, — заявил начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко во время пресс-конференции в Минске.

Поскольку большая часть нареканий вполне обоснована, коммунальники предложили новый подход в организации капремонта.

— Сегодня потребитель и собственник уже понимает необходимость выполнения каких-то дополнительных работ по дому, а не только тех, что есть в перечне обязательных работ, принятом в 2015 году. Это все [дополнительные работы] возможно выполнять при капремонте, но с разделением затратной части. Принято решение, которое нашло отображение в проекте постановления Совмина «Об организации и планировании финансирования капитального ремонта», которое подразумевает проведение собрания с потребителями уже на стадии подготовки задания на проектирование, — рассказал Андрей Ромашко.

Напомним, сейчас собрание по капремонту с жильцами, согласно законодательству, должны провести не позднее 30 дней до начала работ. Грубо говоря, людей просто ставят перед фактом, что будет сделано в их доме. Перечисляют обязательные работы, имея на руках уже всю проектно-сметную документацию. Выходит, что-то скорректировать или заказать утепление фасада (даже за счет жильцов), уже невозможно.

Поэтому Министерство ЖКХ предлагает изменить подход в организации проведения капремонта. В частности, проводить собрания с потребителями задолго до капремонта, еще до стадии формирования задания на проектирование.

— Это делается для того, чтобы пожелания потребителей в части пополнения тех же энергоэффективных мероприятий были учтены и включены в проектно-сметную документацию, — объяснил Андрей Ромашко. — Это касается работ, которые не включены в перечень, но которые потребители готовы сами выполнить или принять участие в финансировании (в том объеме, который предусмотрен законодательством).

Отвечая на вопрос журналиста TUT.BY, в качестве примера Андрей Ромашко рассказал про дом на улице Калинина, 18. Там жильцы в рамках капремонта решили сделать за свой счет тепловую модернизацию фасада дома. Опыт был пусть и не во всем удачный, но его, по словам Андрея Ромашко, учли и будут использовать дальше.

— Решение проводить собрание с жильцами задолго до начала капремонта в том числе было принято и для того, чтобы вписать тепловую модернизацию в капремонт. Параллельно ведется разработка нормативной документации по организации тепловой модернизации в республике, которая предусматривает бюджет и поддержку для собственников, которые на это пойдут. Для того чтобы начать эти процессы, в первую очередь рассматриваются объекты капитального ремонта.

Сроков, когда нормативная документация появится, пока назвать не могут.

По словам Андрея Ромашко, собственники смогут принять решение о проведении тепловой модернизации в процессе капремонта за другие источники финансирования.

— То есть средства капремонта будут идти на капремонт, сметная документация будет разделена на две составляющие: капремонт и модернизация. Капремонт будет финансироваться за счет тех источников, которые сегодня предусмотрены законодательством, а модернизация будет проводится за счет собственников и иных источников (обсуждалось, что под утепление домов могут выдаваться кредиты или субсидии. — TUT.BY).

По словам Андрея Ромашко, новый подход в организации капремонта дает право собственникам в рамках капремонта «заказывать» дополнительные работы — за свой счет.