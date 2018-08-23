Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Директор «Левада-Центра»: «Путин выдавил Лукашенко из массового сознания россиян»
Погода в выходные: жара и дожди
Жильцам разрешат самим определять, что нужно их дому при капремонте
Журы назвала лонг-ліст прэміі Гедройца
Вокладка дня. Хто з вялікіх князёў быў самы-самы
Под Слуцком закопали в землю более 147 тысяч банок тушенки. Фотофакт
Уже «по тысяче»: зарплата в Литве растет как на дрожжах
Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше
Вынесены приговоры по делу о международной группе наркоторговцев
Дмитриев объяснил, почему Анфимов стал лицом ретроградов в Беларуси
Цитата дня: «Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Как выглядят самые важные люди в России за последние десять лет
Почему медики категорически не рекомендуют пить воду во время еды
Пенсионерка: «Провели деноминацию, и все стало дорожать быстрее»
Как долго белорусский рубль будет сильнее российского?
Лукашенко в Сочи: «Здесь клочок земли Беларуси»
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»
Комлик: «Мне в СИЗО говорили: не будешь говорить, пойдешь первым номером»
До +30. Какой будет погода к выходным
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Год назад Кочанова переиграла Румаса. Отомстит ли новый премьер?
Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт
Какая кошка пробежала между Лукашенко и Матюшевским?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чаму салдаты зь Печаў не супраціўляліся «дзядам»
Романчук предлагает Румасу повысить пособие по безработице до 100-120 долларов
Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт
Белорусские дореволюционные бордели в вопросах и ответах
З зямлянкі на сцэну: жыццё і лёс Зінаіды Бандарэнка
Почему то, как борются с терроризмом в Чечне, — давно уже прошлый век
«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»
Як пачынаецца «эра Марзалюка». 20 пытаньняў і адказаў пра падручнікі гісторыі Беларусі
Как остаться в живых, если вы упали с круизного лайнера?
В России состоялись выборы «вора №1»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Четыре новых вице-премьера Беларуси: кто они?
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Крутой — самый молодой министр. Кто возглавил Минэкономики?
Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Помнік Гедзіміну, які збіраюцца паставіць у Лідзе
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
23.08.2018
Елена Зуева, REALTY.TUT.BY
Жильцам разрешат самим определять, что нужно их дому при капремонте

Министерство ЖКХ предлагает новый подход в организации капремонта.

— Капитальный ремонт — основная жилищно-коммунальная услуга, вокруг которой возникает очень много вопросов и нареканий со стороны потребителей, — заявил начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко во время пресс-конференции в Минске.

Поскольку большая часть нареканий вполне обоснована, коммунальники предложили новый подход в организации капремонта.

— Сегодня потребитель и собственник уже понимает необходимость выполнения каких-то дополнительных работ по дому, а не только тех, что есть в перечне обязательных работ, принятом в 2015 году. Это все [дополнительные работы] возможно выполнять при капремонте, но с разделением затратной части. Принято решение, которое нашло отображение в проекте постановления Совмина «Об организации и планировании финансирования капитального ремонта», которое подразумевает проведение собрания с потребителями уже на стадии подготовки задания на проектирование, — рассказал Андрей Ромашко.

Напомним, сейчас собрание по капремонту с жильцами, согласно законодательству, должны провести не позднее 30 дней до начала работ. Грубо говоря, людей просто ставят перед фактом, что будет сделано в их доме. Перечисляют обязательные работы, имея на руках уже всю проектно-сметную документацию. Выходит, что-то скорректировать или заказать утепление фасада (даже за счет жильцов), уже невозможно.

Поэтому Министерство ЖКХ предлагает изменить подход в организации проведения капремонта. В частности, проводить собрания с потребителями задолго до капремонта, еще до стадии формирования задания на проектирование.

— Это делается для того, чтобы пожелания потребителей в части пополнения тех же энергоэффективных мероприятий были учтены и включены в проектно-сметную документацию, — объяснил Андрей Ромашко. — Это касается работ, которые не включены в перечень, но которые потребители готовы сами выполнить или принять участие в финансировании (в том объеме, который предусмотрен законодательством).

Отвечая на вопрос журналиста TUT.BY, в качестве примера Андрей Ромашко рассказал про дом на улице Калинина, 18. Там жильцы в рамках капремонта решили сделать за свой счет тепловую модернизацию фасада дома. Опыт был пусть и не во всем удачный, но его, по словам Андрея Ромашко, учли и будут использовать дальше.

— Решение проводить собрание с жильцами задолго до начала капремонта в том числе было принято и для того, чтобы вписать тепловую модернизацию в капремонт. Параллельно ведется разработка нормативной документации по организации тепловой модернизации в республике, которая предусматривает бюджет и поддержку для собственников, которые на это пойдут. Для того чтобы начать эти процессы, в первую очередь рассматриваются объекты капитального ремонта.

Сроков, когда нормативная документация появится, пока назвать не могут.

По словам Андрея Ромашко, собственники смогут принять решение о проведении тепловой модернизации в процессе капремонта за другие источники финансирования.

— То есть средства капремонта будут идти на капремонт, сметная документация будет разделена на две составляющие: капремонт и модернизация. Капремонт будет финансироваться за счет тех источников, которые сегодня предусмотрены законодательством, а модернизация будет проводится за счет собственников и иных источников (обсуждалось, что под утепление домов могут выдаваться кредиты или субсидии. — TUT.BY).

По словам Андрея Ромашко, новый подход в организации капремонта дает право собственникам в рамках капремонта «заказывать» дополнительные работы — за свой счет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:2)
Главное
Как наводят марафет к визиту Лукашенко: от мытья асфальта до субботников
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Лукашенко пробросил Путина
Чалый: Сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он понял?
Курица за мешок с деньгами: сколько надо выложить за товары в Венесуэле
Дед с высоким социальным статусом


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY