Дед с высоким социальным статусом

Жизнь Михаила Захарова за пределами льда.

У Михаила Захарова в феврале родился первый внук. Отца Константина и деда Михаила Михайловича сразу же поздравил официальный сайт «Юности». О том, что мать первенца форварда «красно-синих» – знаменитая теннисистка Ольга Говорцова, мы узнали только полгода спустя.

Спортсменка дала интервью, в котором рассказала в том числе о семье мужа. Оказалось, между Захаровыми далеко не все гладко.

***

Захаров женился в 21 год. Супруга Раиса родила троих детей: старшего сына Константина и двойняшек Александра и Кристину. В конце 90-х брак распался. Позже тренер отметил, что в решении о создании семьи было больше прагматизма, чем любви:

– Тогда все рано свадьбы гуляли, другое время было. Женился – получи квартирку, родил ребенка – получи двухкомнатную. Так у всех хоккеистов было, да и у футболистов тоже. У нас, хоккеистов, и времени на любовь не было. Познакомился – и моментально все происходит. Хоккеисты вообще быстро думают: карьера мгновенно заканчивается, лет 10 – и все. Кто тебе потом квартиру даст?

После развода Захарова видели в компании разных женщин. Самым обсуждаемым стал его роман с Инной Афанасьевой. Певица захаживала на матчи «Юности» и мелькала с наставником «красно-синих» на светских мероприятиях. Звезда белорусской эстрады даже ухаживала за экс-хоккеистом в больнице, когда тот порвал ахиллово сухожилие на футболе после столкновения с Юрием Чижом. Однако продолжения роман не получил.

Об очередной возлюбленной знаменитого тренера общественность узнала из-за скандальной истории с ДТП. В 2011 году в центре Минска «Бентли» Захарова влетел в «Лексус» с российскими номерами. Вину на себя взяла подруга Михаила Михайловича Марина Ермолович, с которой, как позже выяснилось, Захаров находился в отношениях. Но в ГАИ установили, что за рулем находился нетрезвый наставник «Юности». Коуча лишили прав на три года и выписали штраф в 35 базовых. В добавок экс-тренеру сборной Беларуси прилетело от Александра Лукашенко.

Захаров с Ермолович до сих пор. Марина трудится вместе с возлюбленным – занимает должность маркетолога в «Юности». В 2013-м появились слухи, что пара узаконила отношения. Повод дала избранница, которая изменила семейное положение во «ВКонтакте» и написала двойную фамилию. Но вскоре аккаунт Марина удалила. От комментариев тогда ММЗ отказался. Позже в интервью «Комсомолке» тренер рассказал, что свадьбы пока не было, но планируется. Возможно, сыграют ее за границей, например, на Бали.

Захаров говорит, что после встречи с Мариной его жизнь изменилась: он стал правильно питаться, заниматься спортом и перестал «дебоширить». Пара живет в Дроздах. Михаил Михайлович купил себе новый черный «Кадиллак», а «Бентли» оставил возлюбленной.

Говорят, образы самых дорогих сердцу Захарова женщин украшают стену в бассейне «Чижовка-Арены». Некоторые там увидели брюнетку Марину, блондинку Инну и по центру дочь Кристину.

***

Дочь и старший сын связали жизнь со спортом. Кристина Захарова окончила журфак и теперь готовит сюжеты для канала «Беларусь 5». Кажется, дочь и отец очень близки. Девушка в инстаграме часто постит фотографии с папой и называет его главным мужчиной в жизни.

Отношения с мамой Кристина тоже поддерживает.

И со старшим братом у нее дружба.

Константин стал хоккеистом. Захаров-младший блистал на молодежном уровне и даже был задрафтован «Сент-Луисом», однако за океаном проявить себя не смог и вернулся в Беларусь. Почти всю карьеру форвард играет за «Юность», за исключением нескольких отлучек в минское «Динамо» и «Шахтер». По мнению Захарова-старшего, сын сам испортил карьеру.

– Мой Костя не так желал стать классным хоккеистом, как Мишка (Грабовский – прим.). Когда заставляешь его работать, еще тренируется, еще отдается процессу. Стоило ослабить хватку, ослабить контроль – все, сын начинал работать шаляй-валяй. Если бы у него такая же страсть к хоккею была, как у Мишки, Костя однозначно бы играл в НХЛ, – говорил тренер.

Чем занимается Александр, младший сын Захарова, неизвестно. Он ведет непубличный образ жизни, а члены семьи тоже о нем не рассказывают.

***

Недавно в семействе Захаровых на одного спортсмена стало больше. Константин строит семью с Ольгой Говорцовой и уже подарил Михаилу Михайловичу первого внука.

Но если верить теннисистке, к такому событию тренер отнесся без энтузиазма. За полгода дед внука так ни разу и не увидел. Все внимание ограничилось смс-кой в день рождения.

– Возможно, сделать первый шаг и общаться с внуком Михал Михалычу не позволяет, как он сам считает, его высокий социальный статус, а наша семья не дотягивает до его уровня, – считает Говорцова.

Также спортсменка добавила, что отношения с сыновьями у Захарова на самом деле сложные. С младшим он почти не общается из-за «определенных причин». Со старшим же имеются разногласия из-за того самого «Бентли», который Константин, якобы подарил отцу. По версии, озвученной Говорцовой, «подарок» коуч сделал себе сам на гонорары сына. Ольга намекнула, что точка в этой истории еще не поставлена и у наставника «Юности» могут быть проблемы.

Сам Захаров слова невестки пока никак не прокомментировал. Но раньше в одном из интервью тренер рассказывал, что любит проводить время с детьми: вместе обедать по выходным, ходить в баню и просто общаться.

Фото из социальных сетей, pressball.by, nn.by, belaruspartisan.by