Под Слуцком закопали в землю более 147 тысяч банок тушенки. Фотофакт

Сотрудники Слуцкого мясокомбината таким образом пытались скрыть большое количество просроченной продукции и избежать ответственности.

Схрон обнаружили в Солигорском районе. Фото предоставлено Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований

Должностные лица мясокомбината, чтобы никто не заметил недостачу, придумали сложную систему, сообщает kurjer.info со ссылкой на Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований.

Перед годовой инвентаризацией сотрудники мясокомбината оформили фиктивные документы о реализации фактически уничтоженной продукции в адрес коммерческой организации, а в последующем отработали и применили на практике механизм изготовления неучтённой продукции, чтобы перекрыть уничтоженную.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями).