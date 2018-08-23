В Минске пройдет вечер памяти Куллинковича. Деньги передадут его семье

10 сентября в 19.00 в кинотеатре VelcomCinema (ТЦ DanaMall) состоится вечер памяти Александра Кулинковича.

На большом экране покажут трагикомедию «ГараШ» с Куллинковичем в главной роли, рассказал «Салідарнасці» сценарист Андрей Курейчик.

Участники вечера увидят уникальные фотографии со съемок молодежной драме «Выше неба» и комедии «Party-zan фильм», где также снимался Куллинкович.

На вечер приглашены коллеги, друзья, семья, партнеры по съемочной площадке. В зале исполнят песни Куллинковича и поделятся воспоминаниями те, кто знал и любил «дядю Сашу».

Известного рок-музыканта, лидера культовой белорусской рок-группы «Нейро Дюбель Александра Куллинковича не стало 4 августа. Причина смерти – недолеченная пневмония.

Часть билетов на вечер памяти будет в открытой продаже для поклонников таланта артиста. Собранные средства передадут семье покойного артиста. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра.

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