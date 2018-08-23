Уже «по тысяче»: зарплата в Литве растет как на дрожжах

За год заработная плата выросла на 98 евро. Сильнее всего – у молодежи и небогатых людей.

Во втором квартале 2018 она составила 892 евро – это 1033 доллара или почти 70 тыс. российских рублей. С июня 2017 средняя зарплата «на руки» в Литве повысилась на 12.4%.

То есть, соседи обогнали белорусов примерно в 2.5 раза.

Больше всего растут зарплаты малообеспеченных литовцев – об этом сообщили больше 80% работников, получающих в районе «минималки» (400 евро).

В целом рост ощутили более 60% литовцев. Советник Фонда социального страхования Юлита Варанаускене сказала, что «трудно вспомнить время, когда зарплаты росли такими темпами».

По ее словам, сильнее всего увеличились зарплаты у молодых работников. Также стало на 30% меньше людей, которые получали меньше 400 евро.

– На быстрый рост зарплат повлияли не только экономический рост, но и изменение юридического окружения – в начале этого года минимальная зарплата увеличилась до 400 евро и установлены минимальные взносы для людей получающих зарплату меньше минимальной, – рассказала Варанаускене порталу delfi.lt.

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