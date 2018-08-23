Как наводят марафет к визиту Лукашенко: от мытья асфальта до субботников

Клининг за народный счет — «Салідарнасць» собрала примеры последних лет, как готовятся к визитам первого лица.

На прошлой неделе, приехав на Оршанский инструментальный завод, Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за показуху:

— Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие.

Спустя несколько дней он признался, что не против наведения марафета к его визитам.

— Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к президенту.

«Салідарнасць», услышав официального лидера, собрала примеры последних лет, как наводили порядок в разных регионах страны к его визитам.

В Гомеле перед приездом Лукашенко асфальт возле детской больницы мыли с шампунем.

Территорию детской больницы чуть ли не вылизывали. Фото Иван Яриванович, TUT.BY

По такому же сценарию действовали в Барановичах в августе 2015-го: рабочие производственного хлопчатобумажного объединения вымыли асфальт от проходной до фабрики. Как сообщали горожане, были вымыты даже перила путепровода около вокзала «Барановичи-Полесские».

В феврале этого года в Слуцке ждали президента и отремонтировали дорогу, по которой он должен был ехать. Вот только глава государства не смог оценить стараний местного начальства – он прилетел на вертолете.

«Единственный шанс добиться благоустройства улицы — отправить туда кортеж Лукашенко»

За день до встречи с Лукашенко с предпринимателями в торговом центре «Экспобел» тоже аврально наводили порядок.

Март 2015 года. Фото Павел Мартинчик, kp.by

Строительная техника закапывала ямки на дорогах, рабочие подкрашивали столбики.

В Витебске в микрорайоне Зеленый городок в ожидании визита президента сносили парники, косили по колено в снегу бурьян и укладывали в снегопад асфальт.

Витебск, декабрь 2012 года

«Срач убираем!» — сказала корреспонденту «Народных навін Віцебска» начальник домоуправления Лилия Никитина. Почему этим занялись только через тридцать лет, она ответить не смогла.

В ожидании Лукашенко коровам красят копыта, а у охотников забирают ружья

Но дальше всех пошли могилевские власти, объявившие месячник по наведению порядка: с 20 августа по 19 сентября пройдет четыре субботника подряд.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев не скрывает, что бесплатный труд людей на благоустройстве объектов используется для подготовки Форума регионов Беларуси и России. На мероприятие ждут Лукашенко и Путина.

Фото sb.by

Кстати, в Оршанском районе после разноса президента объявили субботник, в котором, как пишет sb.by приняли участие 60 тысяч человек.