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Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше
Плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника — в такие условия заселяют студентов.
Фото предоставлено читателями TUT.BY
Студентов архитектурного факультета БНТУ выселили из студенческой деревни на Петровщине и выделили места в общежитии № 15 на Борисовском тракте, сообщает TUT.BY.
В общежитии давно не было ремонта: плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника.
По словам студентки Алины, студентам поставили ультиматум: сделать ремонт за свой счет, иначе вообще никуда не заселят.
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