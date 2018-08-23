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Общество
23.08.2018
Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше

Плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника — в такие условия заселяют студентов.

Фото предоставлено читателями TUT.BY

Студентов архитектурного факультета БНТУ выселили из студенческой деревни на Петровщине и выделили места в общежитии № 15 на Борисовском тракте, сообщает TUT.BY.

В общежитии давно не было ремонта: плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника.

По словам студентки Алины, студентам поставили ультиматум: сделать ремонт за свой счет, иначе вообще никуда не заселят.

 
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