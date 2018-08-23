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В мире
23.08.2018
Салiдарнасць
Курица за мешок с деньгами: сколько надо выложить за товары в Венесуэле

Это та страна, с которой Беларусь много лет декларирует стратегическое партнерство и в честь экс-президента которой в Минске назван парк.

А еще эта страна обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире. Когда-то она была такой зажиточной, что между ее столицей и Парижем курсировал сверхзвуковой лайнер «Конкорд», отмечает ВВС. И дополняет: а сейчас ее экономика лежит в руинах.

Четыре пятых населения Венесуэлы живут ниже черты бедности. Инфляция с начала года составила 83 тысячи процентов — то есть цены выросли в 830 раз. Люди часами стоят в очередях за едой — и очень часто стоят впустую. Люди умирают из-за отсутствия лекарств.

В какой-то момент венесуэльская валюта, боливар, обесценилась настолько, что местным приходилось брать с собой мешок с деньгами вместо бумажника.

20 августа власти страны провели деноминацию — от курса убрали пять нулей, а сам боливар привязали к новой криптовалюте Petro. Чтобы ослабить шок для населения, также повысили минимальную зарплату в 60 раз, с $ 0,5 до $ 30 в месяц. Но эксперты говорят, что это не поможет экономике страны выйти из кризиса.

Bigpicture.ru показывает, какими были цены на повседневные товары в Венесуэле, охваченной гиперинфляцией.

Стоимость одной курицы весом 2,4 кг — 14,6 млн боливаров ($ 2,22)

Рулон туалетной бумаги, например, стоил 2,6 млн боливаров (что составляло примерно $ 0,40)

Килограмм моркови — 3 млн боливаров (около $ 0,46)

Упаковка спагетти — 2,5 млн боливаров ($ 0.38)

Подгузники — 8 млн боливаров ($ 1,5)

Мыло — 3,5 млн боливаров ($ 0.53)

 
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