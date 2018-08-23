Чалый: Сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он понял?

Экономист объяснил последствия негативного сценария развития событий после назначения Сергея Румаса премьер-министром.

В программе «Экономика на пальцах» на TUT.BY Сергей Чалый нарисовал картину, что будет, если новое правительство любой ценой бросится исполнять поручения президента. В качестве примера привел индустриализацию Оршанского района.

— Ну, сколько там нужно на инструментальный завод? 48 миллионов! Да ради Бога! А дальше хоть трава не расти. Потому что осталось полтора года, на выборы надо выйти с чем-то позитивным, одними декретами сыт не будешь и рассказами о том, как у нас количество ремесленников и самозанятых выросло.

А будет что? Вы представьте, создаются эти потемкинские деревни, как президент говорит «показуха».

Чалый сравнил инвестиции в предприятия Оршанского района с тем, как в Индии императорского белого слона отправляли на постой наместнику в провинцию.

— Это было такое наказание под видом награды. Содержание слона стоило бешеных расходов. Это было проклятье, а формально оказывали огромную честь.

…Смысл в том, что можно в чистом поле построить новое предприятие, завести современные станки, но мы же знаем, как у нас бывает с просчетом рынка. И поэтому представьте сценарий: «Хорошо, Александр Григорьевич, давайте сделаем, мы за ценой не постоим. Давайте снесем это все: новый завод построим на месте, все, как вы просили. Потом мы скажем: смотрите, как мы отдраили Оршанский район. Мы же не будем говорить о том, сколько это стоило, и скажем: «А у нас еще таких 11районов».

То есть, соответственно, умножай на 10 эти все затраты. Вот смотрите на Оршу — и вот так будет везде, по всем остальным районам. Вот тебе и придуманная программа. Мы-то понимаем, к чему это приведет. С исполнением программы снова запускается кризис по модели 2010-2011 годов. Развивающиеся страны потому и развивающиеся, что у них есть волшебный политэкономический механизм, который постоянно по кругу эти кризисы воспроизводит. Но это же будет потом. Это ж потом трава не расти, а так-то все исполнено, все показали, все красиво, только экономики там нет, потому что затраты такие, что их окупить будет невозможно.

Чалый напомнил, что каждый кризис возвращал белорусов к зарплате 300 долларов, и задал логичный вопрос: сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он это понял.