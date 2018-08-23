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Экономика
23.08.2018
Александра Квиткевич, FINANCE.TUT.BY
Пенсионерка: «Провели деноминацию, и все стало дорожать быстрее»

Правда это или все-таки нет?

«Подорожай молоко на тысячу старых рублей, это было бы очень заметно и вызвало бы кучу возмущений. А что такое 10 копеек? Мелочь! Многие и не замечают», — рассуждает пенсионерка из Минска Галина Николаевна.

С момента проведения деноминации уже прошло два года, но многие по-прежнему связывают рост цен именно с «отрезанием» нулей на купюрах. FINANCE.TUT.BY сравнил средние цены на продукты за июль 2018-го с ценами двухгодичной давности и попытался понять: действительно ли все дорожает или нам это только кажется.

Для сравнения мы взяли данные Белстата о средних ценах на потребительские товары и услуги по Беларуси за июль 2016 года и за июль 2018 года. Кстати, специалисты сразу предупреждают, что на эти самые средние цены влияет множество факторов. Среди них — появление новых товаров, исчезновение старых, изменение доли отдельных товаров с различным уровнем цен, территориальные сдвиги в размещении товаров с региональной дифференциацией цен, сезонные колебания цен и так далее.

Вот так подорожала наша жизнь по Белстату:

Как видим, ничего вопиющего. Например, говядина бескостная подорожала на 0,25 рубля, а свинина даже подешевела на 1,41 рубля. Куры прибавили в цене 0,3 рубля, колбаса — 1,84 рубля, молоко — 0,23 рубля.

«Заметила, что сметана подорожала на 2 копейки, а колбаса на 11, решила проследить»

Пенсионерка из Минска Галина Николаевна всегда делает покупки в одном и том же магазине возле дома. Сразу после деноминации она заметила, что цены на продукты, которые она покупала, потихоньку поползли вверх. Женщина решила проследить, как же они выросли за два с лишним года. И ее жизнь подорожала совсем не так, как у Белстата.

— В августе 2016-го заметила, что сметана, которую я обычно покупала, подорожала на две копейки. Потом подорожала колбаса на 11 копеек. В сентябре пару копеек в цене прибавило и сливочное масло, — вспоминает пенсионерка. — Я нашла старые чеки с ценами до деноминации и решила сравнить, насколько выросли цены за 6 месяцев. Разница сразу показалась небольшой, всего 98 копеек. Но если перевести на старые, то это 9 тысяч 800 рублей.

Галина Николаевна решила проверить, как за два года изменились цены на ее стандартный продуктовый набор.

— Я конечно замечала, что на одни и те же продукты стало уходить больше денег — ну так и пенсия подросла. Но не думала, что разница будет такой большой — 9 рублей 22 копейки. Если перевести на старые, то это больше 92 тысяч! — удивляется женщина. — Новые деньги — хорошая уловка, чтобы незаметно поднимать цены. Подорожай молоко на тысячу старых рублей, это было бы очень заметно и вызвало бы кучу возмущений. А что такое 10 копеек? Мелочь! Многие и не замечают. Кстати, пакетик корма для кошки весом 100 граммов с тех пор подорожал на 22 копейки, то есть на 2200 старых рублей.

«Людям ситуация с ценами кажется хуже, чем она есть на самом деле»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что данные, которые получились при сравнении средних цен, подсчитанных Белстатом, более объективны, чем цифры, полученные нами и Галиной Николаевной.

— Нельзя судить о росте цен по выборочным продуктам, — поясняет аналитик. — Белстат считает инфляцию по большому перечню товаров и услуг. Что-то из списка может подорожать, а что-то — подешеветь. Тут нужно учитывать и разную динамику цен по регионам, и в разных магазинах. И даже если мы начинаем собирать чеки и цены, то мы можем сказать, что на данный набор продуктов в магазинах, в которые мы ходим, цены выросли. Но это не будет соответствовать средней картине по стране, тому, что происходит в других магазинах, в других регионах.

При этом эксперт считает, что подорожание некоторых продуктов вовсе не связано с деноминацией.

— Есть объективные причины. У нас в стране были перечни товаров, цены на которые регулировало государство. За несколько последних лет список их значительно сократился, — говорит Вадим Иосуб. — Цены, которые регулируются государством, очевидно занижены. Когда их отпускают, они начинают подниматься до рыночных не из-за деноминации, а из-за того, что они просто приходят из состояния заниженных до нормальных, естественных. Вот яркий пример: цены на услуги ЖКХ растут регулярно. Но это происходит не из-за деноминации, а потому, что раньше они были очевидно занижены. На некоторые продукты цены растут по тем же причинам, что и на ЖКУ.

Большую роль в восприятии цен играет и человеческая психология.

— В нашем недавнем прошлом была инфляция и по 100% в год, когда цены на все товары в среднем вырастали в два раза, — подчеркивает эксперт. — Была инфляция и 30%, и 20%. Сейчас у нас инфляция на историческом минимуме — это объективный факт.

Но люди так устроены, что если на что-то цена не меняется в течение года, человек на этом не заостряет внимание. Если на что-то цена снизилась — тоже. Но если на какой-то продукт из 100 выросла цена, то человеку это бросится в глаза и он скажет, что жизнь подорожала. Если, к примеру, на какой-то сорт кофе цена поднялась в полтора раза, человек будет ходить с ощущением, что жизнь подорожала в полтора раза.

Яркая иллюстрация этому — ежеквартальные опросы Нацбанка по поводу ожидаемой и ощущаемой инфляции.

— И ожидаемая, и ощущаемая инфляция более чем в 2 раза выше фактической инфляции, которая составляет 4,1%, — констатирует аналитик. — Люди так устроены: ситуация с ценами им кажется хуже, чем есть на самом деле.

 
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