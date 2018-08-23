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Общество
23.08.2018
Валерий Томилин
Как Сталин и Гитлер отреагировали на подписание пакта Молотова-Риббентропа. Фотофакт

23 августа 1939 года подписан договор «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом». На следующий день Риббентроп прибыл в Берлин и сообщил Адольфу Гитлеру о том, что «сделка состоялась».

Фотографы запечатлели, как Гитлер и Сталин радуются подписанию «Пакта Молотова-Риббентропа». И секретного протокола к нему, конечно.

Уже через неделю диктаторы будут делить Европу, и начнется самая кровавая война в истории человечества…

Эта заметка опубликована в рамках сериала «Телеграмма Гитлеру» – составной части проекта «СССР: как это было на самом деле». Продолжение следует…

Как Сталин немцам к войне готовиться помогал

 
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