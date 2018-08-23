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23.08.2018
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Как долго белорусский рубль будет сильнее российского?

Почему антипутинские санкции больно бьют по белорусской экономике?

Вчера во время торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля упал до минимального за 21 месяц уровня: за 100 российских рублей давали лишь 3,0205 белорусских.

— Российский рубль снижается ко всем валютам, в том числе и по отношению к белорусскому рублю, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, главная причина падения валюты РФ — американские санкции. Эксперт напоминает, что в апреле США ввели санкции против 24 крупных российских бизнесменов и чиновников. Со вчерашнего дня действуют санкции из-за отравления Скрипалей.

— Эти чисто российские дела наложились на кризис валют практически во всех развивающихся странах: было серьезное падение турецкой лиры и бразильского реала, аукнулось в Мексике, в ЮАР, — констатирует экономист. 

Эксперт подчеркивает, что к доллару снижаются почти все валюты государств СНГ. Однако белорусский рубль смотрится даже лучше валют других развивающихся стран, где есть иностранные инвесторы.

— Но не потому, что у нас такой крепкий рубль или крепкая экономика. Просто на рынке госдолга, номинированного в белорусских рублях, практически нет иностранных инвесторов. Они сюда не заходили, поэтому отсюда и не уходят, — отмечает аналитик.

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