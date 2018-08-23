Урсула Андресс: «Я надела бикини и за одну ночь стала знаменитой» (+ архивные фото для Playboy)

Правила жизни актрисы Урсулы Андресс, сыгравшей первую «девушку Бонда» в киносериале об агенте 007, опубликовал Esquire.

Известной меня сделало бикини. Я просто надела его — и за одну ночь стала знаменитой.

Я не смотрела «Доктор Ноу» несколько лет, а потом решила освежить его в памяти и поняла, что он мне все еще нравится. Но мне не нравятся современные фильмы о Бонде. Ненавижу спецэффекты.

Нет никакой нехватки хороших актеров. Есть нехватка хорошего кино.

Я ненавижу смотреть в зеркало и стараюсь не смотреть своих фильмов.

Полвека назад выглядеть беззаботной было значительно легче. Теперь я предпочитаю прятаться за старыми фотографиями.

Мне кажется, лучше жить с мужчиной, которого любишь, не подписывая никаких бумаг, чем жить законным браком в атмосфере недоверия и уныния, которые рано или поздно превратятся в ненависть.

Не стоит спрашивать меня о жизненной философии. Спросите лучше моего сына — он учился на философа. А моя философия очень проста: быть честной, счастливой и любить жизнь.

Мой единственный ребенок родился, когда мне было 43. Сейчас многие матери рожают в таком возрасте, но в те времена это было скандалом и сенсацией.

Когда мне исполнилось 60, меня шокировало лишь само это число. Внутри я чувствовала себя на двадцать.

Оказаться прикованной к кровати будет для меня унижением — как для меня будет унижением просить кого-то ухаживать за мной. Если я не смогу обходиться сама, я бы предпочла умереть.

Я всегда была очень спортивной, никогда не курила, ела здоровую пищу и пила вино только за хорошим ужином. Но болезни плевать на твой здоровый образ жизни. Когда у меня обнаружили остеопороз, доктор сказал: «Теперь вам придется пить таблетки всю оставшуюся жизнь». Но я самый необязательный потребитель таблеток в мире.

У меня есть дом в Швейцарии, дом в Риме и дом в Лос-Анджелесе. Я бродячая цыганка, раздираемая любопытством и жаждой путешествий.

Мир сегодня стал слишком маленьким. Все стало похожим одно на другое, а разные культуры и традиции тихо исчезают. Поэтому мои любимые места в любой стране — это деревни.

Я люблю все прекрасное. А это огромный океан вещей и явлений.

Сейчас я ухаживаю за цветами и присматриваю за кошками. А еще наслаждаюсь хорошей едой. Это и есть жизнь.

Ненавижу слово «секси».

Узнав, что Бондом будет Коннери, режиссер впал в истерику