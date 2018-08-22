Лукашенко в Сочи: «Здесь клочок земли Беларуси»

Глава Беларуси поблагодарил Путина за приглашение «приехать, немного отвлечься от житейских президентских проблем».

— Я ежегодно бываю здесь. Здесь клочок земли Беларуси. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на 3-4 дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковы везде. И у вас их хватает, только в больших объемах, — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА.