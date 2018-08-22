До чего докатился белорусский народ. В картинках

Три примера, показывающие нищету белорусов. Стыдно, горько и страшно — что же будет с нами дальше?

Гродно, 10 августа. Чтобы попасть в секонд-хенд, гродненцы стояли в очереди всю ночь. К открытию у входа в магазин скопилось более 200 человек, большинство из которых — молодежь.

Первой сотне клиентов давали подарки. У входа в магазин работал бесплатный фудкорт, сообщал hrodna.life.

— Вы думаете, мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ, — сказала перед открытием одна из пенсионерок.

«Они похожи на нищебродов? Они стоят за дешевой брендовой одеждой» — написал один из комментаторов на youtube.com, где ролик просмотрели более 53 000 человек.

Фото Майя Кохно, TUT.BY

Минск, 29 июля. Сотня девушек стояла в очереди в ТРЦ Galleria Minsk. Жительницы столицы узнали об акции магазина косметики, предложившего бесплатно поменять любую старую помаду на новую. Первые в очереди признались, что пришли в магазин в пять утра (павильон открывался в 10.00).

Фото Майя Кохно, TUT.BY

Неужели за 5 часов, потраченных на стояние в очереди, женщина не может заработать на помаду, удивлялся народ в Байнете.

Минск, 20 августа. На открытии магазина «Трио» люди хватали бесплатное мороженое, предназначенное для дегустации, из рук работников и бросали в толпу. Магазин открылся с опозданием на час по техническим причинам. Маркетолог магазина в интервью TUT.BY рассказала, какой был ажиотаж:

— Кто-то кричал: «Дайте нам, тут дети!». [Первые] посетители начали бросать это мороженое последним и все стали кричать: «Дайте нам!».

Большинство людей в очереди у магазина — пенсионного возраста.

В России — блины с лопаты, у нас — мороженое, проводят параллель пользователи соцсетей.