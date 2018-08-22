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22.08.2018
SNC
7 причин, по которым ваш бывший все еще вам пишет

Вы расстались так давно, что, казалось бы, пора уже забыть и отпустить. Но не тут-то было: ваш бывший все еще засыпает вас сообщениями. Зачем он это делает и что ему от вас нужно?

Фото Pixabay 

У НЕГО БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ

На самом деле, он пишет не вам, а тому образу, который отпечатался у него в памяти. Вероятно, он все еще находит вас привлекательной, но это, в общем, не означает, что он решил начать все сначала. В данном случае – вы просто воображаемый друг.

ЕМУ СКУЧНО

Или даже грустно. И он не придумал ничего лучше, чем написать бывшей. Если вы ответите, это может на время повысить его самооценку, ведь он все еще вам интересен (даже если вы набрали сугубо официальный текст и сделали это чисто из вежливости). Часто женщины думают, что если он написал, то он думает о продолжении. На самом деле, большинство мужчин так не считает. Он написал, потому что в ту конкретную секунду ему было как-то немного печально. Вот и все.

ОН ХОЧЕТ ДОКАЗАТЬ СВОЮ КРУТИЗНУ

Например, поспорил с другом на то, что вы ответите, и теперь делает все, чтобы вы обратили внимание на его существование. Возможно, он хочет доказать кому-то, что он – любимчик женщин и настоящий мачо, вот все ему и пишут, даже бывшая.

ОН СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ

Такие тоже встречаются: на него нахлынула внезапная ностальгия, он растрогался и решил написать вам с вопросом «а помнишь...?» Ну что ж, можете вместе предаться воспоминаниям, а можете отправить его в вечный бан – это ваше право.

ОН С КЕМ-ТО РАССТАЛСЯ

И решил поплакаться на жизнь в вашу жилетку – родную и знакомую. Если в отношениях вы всегда выступали в роли мамочки, но чему тут удивляться? 

ОН ПЬЯН

Пожалуй, самая очевидная причина. Вспомните, а вы никогда не писали бывшим после бурной вечеринки? Со всеми бывает, не принимайте это близко к сердцу.

ОН ПРАВДА ХОЧЕТ ВАС ВЕРНУТЬ

Это, в общем, так же вероятно, как встретить единорога на улице, но всякое бывает. Если его сообщение имело не разовый характер, то, возможно, он и правда к вам не остыл. Вот только спросите себя, а стоит ли вам начинать этот КВН заново: предыдущие 6 пунктов как бы против.

 

 
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