Реплика дня: «Если представить вариант военного поглощения Беларуси Россией, боюсь, особого сопротивления не было бы»

Директор «Левада-центра» Лев Гудков — о гипотетическом российском вторжении в Беларусь.

Приведем цитаты из его интервью Юрию Дракохрусту на Радыё Свабода.

— Несколько лет назад, после присоединения Крыма к РФ, Лукашенко заявил: «Если сюда придет Путин, то неизвестно, на чьей стороне будут сражаться россияне». Возможно, он основывал свое мнение, в том числе, и на ваших опросах, согласно которым для россиян Беларусь — в наибольшей степени дружественная страна. Однако эти настроения в какую сторону бы действовали в той гипотетической ситуации: на друзей нехорошо, нельзя нападать или что белорусы такие близкие друзья, что пусть бы были в России? Так на чьей стороне россияне воевали бы?

— Если представить себе такой вариант военного поглощения Беларуси Россией, то боюсь, что особого сопротивления не было бы. Хотя мне кажется, что это какой-то фантастический вариант.

— Особого сопротивления не было бы со стороны кого? Белорусов? Или россиян? Чтобы россияне отказались стрелять в своих братьев-белорусов - это маловероятно?

— Это маловероятно. Боюсь, что да, учитывая одобрение присоединения Крыма и довольно высокую поддержку ДНР и ЛНР и планов «Новороссии».