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Комментарии
22.08.2018
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
«И никому не будет интересно, что сказал Песков, или с кем будет танцевать Путин»

Матвей Ганапольский объясняет, почему заявление министров Латвии и Эстонии можно считать серьёзным предупреждением России на будущее.

Как известно, М.С. Паниковский, по заданию О.И. Бендера-Бея, бежал за миллионером Корейко и, хватая его за рукав, кричал «Дай мильон!». Остап Бендер знал, что у Корейко есть этот «мильон», точно так же, как Эстония и Латвия, которые хотят получить с России, как правопреемницы СССР, миллиарды за советскую оккупацию.

Должен сказать, что идея скачать деньги с России «за оккупацию» не нова и, периодически, об этом говорят почти все бывшие республики СССР. Но не только. К примеру, Польша говорит о компенсации, требуя её с Украины за какие-то давние преступные истории. А недавно она заговорила о том, что огромную компенсацию должна ей Германия – и это внутри Европейского сообщества! И это требование к Германии, — к стране, которая была главным донором Польши, когда она вступила в объединённую Европу.

Вообще-то, обычно, эти крики о компенсации испускают политики правых партий в странах с быстрорастущей экономикой, когда деньги уже есть и теперь пора самоутвердиться самой нации. И она вспоминает о всяких «национальных унижениях».

Как реагирует Россия? Да никак. Во-первых, она вспоминает, что республики вступили в СССР добровольно, что вопиющее враньё – там были проведены такие же референдумы, как сейчас в Крыму, либо создавалась фейковая партия из двух человек, которая от имени «всего народа» просила СССР протянуть «руку помощи», — так что, СССР практиковал гибридные операции еще до войны.

Во-вторых, Кремль обычно заявляет, что с подобными требованиями могут обращаться только сумасшедшие, или что-то подобное. И добавляет, что если бы данную республику не приняли в СССР, то она бы не процветала – как выразился Песков в данном случае: «не следует забывать о вкладе, который российская сторона внесла в развитие инфраструктурной, экономической и социальной сфер прибалтийских стран». Обратим внимание, что Песков тоже гибридничает – он говорит «российская сторона», хотя тогда была «советская сторона», то есть, вклад в Эстонию и Латвию делали все республики СССР. При этом, Песков, естественно, предлагает не задумываться, а какими бы были эти страны сейчас и чего бы они достигли, если бы не советская оккупация.

Однако, в данном случае, требование министров юстиции Эстонии и Латвии нужно рассматривать под другим углом. Заметим, что, в данном случае, это члены кабинетов, а не крикуны из радикальных партий. И их намерение выставить счёт России происходит на новом международном фоне – фоне массированных санкций, санкций за всё.

Конечно, Россия пока никого не отравила «Новичком» ни в Эстонии, ни в Латвии, но вмешивалась в выборы и активно работает с русскоязычным населением в обеих странах. Поэтому, заявление министров Латвии и Эстонии можно считать серьёзным предупреждением России на будущее, ибо если она это предупреждение не воспримет, то тогда будет пущена в ход линейка – иск, суды, решения в пользу Эстонии и Латвии, а далее арест собственности России в этих и прочих странах в обеспечение решения суда.

И никому не будет интересно, что сказал Песков, или с кем будет танцевать Путин, ибо на фоне того, что Россия в международном плане сейчас изгой и катиться всё ниже, их мнение никого не будет интересовать.

 
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