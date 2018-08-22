Новый министр архитектуры верит, что через двадцать лет Минск будет как Прага

Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сменил на этом посту Анатолия Черного, того самого, который лишился своего поста из-за неотремонтированной крыши на Оршанском инструментальном заводе.

Дмитрий Микуленок. Фото pressball.by

Дмитрию Микуленку 45 лет. Он минчанин. Вспоминает, что родители снимали жилье в районе современного парка «Тиволи» возле станции метро «Спортивная».

— На то время это была одна из деревень возле столицы, которая позже вошла в пределы Минска, — говорил он в интервью агентству «Минск-Новости».

Микуленок окончил в 1996 году Белорусскую государственную политехническую академию (ныне - БНТУ), после чего сразу пошел работать инженером по строительству в «Минскжилстрой» (позднее переименован в МАПИД). Скажем сразу, что Дмитрий Микуленок больше строитель, чем архитектор, в чем признается сам.

— Я часто спорю с архитекторами. У зодчих и строителей иногда возникают нормальные трудовые споры, которые всегда будут — они даже нужны, чтобы найти золотую середину между полетом фантазии и практической деятельностью. Наверное, из этих споров и противоречивых мнений и рождается окончательный удобоваримый для всех вариант. Архитекторы по-особенному все видят. А наша задача их немного приземлить, — признавался Микуленок.

В 2004 году, после восьми лет работы на МАПИД, Микулёнак перешел в управление по строительству Мингорисполкома, где отвечал за строительство Национальной библиотеки. Потом на счету Дмитрия Микуленка будут и другие знаковые здания столицы.

Например, «Минск-Арена». За ее возведение Микуленок получил медаль «За трудовые заслуги». Строил Дворец Независимости, «Чижовка-Арену», Музей Великой Отечественной войны и другие объекты.

Последние семь лет Дмитрий Микуленок был генеральным директором Управления капитального строительства Мингорисполкома. С этой должности он и пришел в министерство.

Говорит о себе, что руководитель достаточно строгий, подчиненных постоянно держит в тонусе. Из последних планов будущего министра: строительство двух новых микрорайонов Минска, а также возведение поликлиники и детских садов.

— Мне нравится, как изменился за последнее время наш исторический центр. Надеюсь, лет через 20 его все будут воспринимать как старую Ригу или Прагу, — говорил будущий министр.

Жена министра Наталья окончила минское медучилище. Она работает старшей медсестрой операционного блока РНПЦ трансплантации органов и тканей.

— Это моя жизнь, и в другом месте я себя не вижу, — говорила она в интервью телеканалу СТВ.

В медицину Наталья пришла в 18-летнем возрасте.

Наталья Микуленок. Фото ok.ru

У пары двое детей. Старший сын Артем уже студент, он по пути отца поступил в БНТУ, а дочь Анна еще школьница. Живет семья в минском микрорайоне Сухарево.

— Все должно быть красиво, но прагматично. Необходимо, чтобы построенные здания имели не только привлекательный внешний вид, но и были функционально пригодны для эксплуатации в течение всего периода, — такое поручение министр давал своим подчиненным на церемонии представления в должности.

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