Поротников: «У меня особо энтузиазма по поводу смены премьера нет»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Радошковичах в семью вернули девятерых детей, которых изъяли из-за наказаний ремнем
«Рабочие шероховатости». Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»
Комлик: «Мне в СИЗО говорили: не будешь говорить, пойдешь первым номером»
До +30. Какой будет погода к выходным
Завлабораторией 9-й больницы осудили за то, что брала взятки за изменение характеристик анализатора мочи
Интернет от «Белтелекома» дорожает с 1 сентября
Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт
Як Шарэцкі ды іншыя ў БССР падтрымлівалі савецкае ўварванне ў Чэхаславакію
Лукашенко полетел к Путину в Сочи
Могилев не успевают подготовить к приезду Лукашенко и Путина? Власти объявили месяц субботников
Глава Брестского облсовета: «В феврале людям начнут приходить письма, и они снова выйдут на площадь и устроят «бучу»
Студентка, за поисками которой следила вся Америка, найдена мертвой
Ливянт: Знания «троечника» в советской школе были гораздо выше, чем у современного «хорошиста»
Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт
Волк Рыжий убежал из Беларуси и завел семью в Польше
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Куда пропал бывший министр промышленности Виталий Вовк?
Пять удивительных выводов об официальных зарплатах белорусов
Голая блондинка заставила российского судью снять мантию. Видеофакт
«Не знаю ни одного человека, кто был бы доволен приездом Лукашенко в Оршу»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як пачынаецца «эра Марзалюка». 20 пытаньняў і адказаў пра падручнікі гісторыі Беларусі
Как остаться в живых, если вы упали с круизного лайнера?
Цитата дня. Белорусский вратарь: Путин свой народ дебилами считает?
В России состоялись выборы «вора №1»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Куда пропал бывший министр промышленности Виталий Вовк?
Американец: «В Минске 10 раз переходил дорогу не по правилам, пока мне не сказали: «Эй, парень, ты что творишь?»
Четыре новых вице-премьера Беларуси: кто они?
«Это последняя капля». Как Лукашенко объяснил смену правительства
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»
Острый вопрос, на который Лукашенко стоило бы ответить прежде всего
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
Оказывается, глава «пофигистов» Кобяков отвечал Лукашенко на повышенных тонах
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Помнік Гедзіміну, які збіраюцца паставіць у Лідзе
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
22.08.2018
Поротников: «У меня особо энтузиазма по поводу смены премьера нет»

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников на своей странице в Фейсбуке рассуждает о том, зачем Лукашенко сейчас понадобился именно Румас?

«Смена премьер-министра Беларуси вызвала определенное оживление. И как бы причина есть: вместо невнятного бюрократа Андрея Кобякова пришел убежденный рыночник и финансист Сергей Румас. Только вот у меня особо энтузиазма нет.

У нас большинство чиновников – убежденные рыночники. По крайней мере, на словах. Но быть рыночником и уметь работать в рыночных условиях – две большие разницы. Сергей Румас по первому образованию вообще-то военный финансист. А военные финансы к нормальным имеют весьма опосредованное отношение. Свою трудовую деятельность провел преимущественно в банковской сфере. Но какой: Беларусбанк, Белагропромбанк, Нацбанк, Банк развития. Говоря проще — при государственных деньгах, по обслуживанию государственных программ и политики в сфере экономики. Т.е. практического опыта работы в нормальной конкурентной среде у Сергея Румаса нет.

Далее хочу напомнить, что это его второй приход в правительство. В январе 2010 года с должности председателя правления Белагропромбанка он был назначен вице-премьером и курировал экономические вопросы. Через 2,5 года покинул Совмин и возглавил Банк развития. В котором от банковского — только название. За время нахождения в правительстве каких-то особых прегрешений за ним замечено не было. А потому переход его в Банк развития, скорее всего, связан с его личным желанием: не сильно человек радовался вице-премьерскому креслу. А посему и его возвращение в качестве главы правительства могло быть далеко не только по его доброй воле. Но и в результате предложения, от которого невозможно отказаться. Например, в стиле «или премьер-министром, или в Оршу».

С.Румас может быть хоть трижды рыночником. Проблема в том, что в нашей системе правительство – рабочий орган при президенте. А премьер-министр существует, чтобы «всё как у людей было». Мы регулярно можем видеть информацию о том, как министры ходят на отчет к Александру Лукашенко. Но я не могу припомнить, чтобы министры ходили на отчет к премьеру. Может просто об этом не сообщается. При такой системе персона главы правительства вообще мало на что влияет. Увы.

И как-то забывается, что среди Вице-премьеров, потерявших должность, оказался и рыночник дальше некуда Василий Матюшевский. Если бы речь шла о реальном формировании правительства реформ, то он бы должность как минимум сохранил, а возможно и вырос бы до премьера.

Зачем же Лукашенко понадобился именно С. Румас? Всё просто: в условиях невнятных перспектив экономической поддержки с востока, вновь стал вопрос восстановления отношений с МВФ. А для этого потребовалось относительно свежее лицо с реноме прогрессиста и рыночника. Кстати, отсюда и высказывание А. Лукашенко, что де МВФ не требует повышения квартплаты - это все козни прежнего руководства правительства».

Перед штормом. Зачем Лукашенко новый премьер-рыночник

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:9)
Главное
Три причины, по которым Румасу вряд ли удастся выполнить свое обещание
«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства
З зямлянкі на сцэну: жыццё і лёс Зінаіды Бандарэнка
Шендерович: «Выяснилось, что мы — просто оккупанты»
БАТЭ дал бой ПСВ, но уступил
Какая кошка пробежала между Лукашенко и Матюшевским?


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY