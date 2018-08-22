Поротников: «У меня особо энтузиазма по поводу смены премьера нет»

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников на своей странице в Фейсбуке рассуждает о том, зачем Лукашенко сейчас понадобился именно Румас?

«Смена премьер-министра Беларуси вызвала определенное оживление. И как бы причина есть: вместо невнятного бюрократа Андрея Кобякова пришел убежденный рыночник и финансист Сергей Румас. Только вот у меня особо энтузиазма нет.

У нас большинство чиновников – убежденные рыночники. По крайней мере, на словах. Но быть рыночником и уметь работать в рыночных условиях – две большие разницы. Сергей Румас по первому образованию вообще-то военный финансист. А военные финансы к нормальным имеют весьма опосредованное отношение. Свою трудовую деятельность провел преимущественно в банковской сфере. Но какой: Беларусбанк, Белагропромбанк, Нацбанк, Банк развития. Говоря проще — при государственных деньгах, по обслуживанию государственных программ и политики в сфере экономики. Т.е. практического опыта работы в нормальной конкурентной среде у Сергея Румаса нет.

Далее хочу напомнить, что это его второй приход в правительство. В январе 2010 года с должности председателя правления Белагропромбанка он был назначен вице-премьером и курировал экономические вопросы. Через 2,5 года покинул Совмин и возглавил Банк развития. В котором от банковского — только название. За время нахождения в правительстве каких-то особых прегрешений за ним замечено не было. А потому переход его в Банк развития, скорее всего, связан с его личным желанием: не сильно человек радовался вице-премьерскому креслу. А посему и его возвращение в качестве главы правительства могло быть далеко не только по его доброй воле. Но и в результате предложения, от которого невозможно отказаться. Например, в стиле «или премьер-министром, или в Оршу».

С.Румас может быть хоть трижды рыночником. Проблема в том, что в нашей системе правительство – рабочий орган при президенте. А премьер-министр существует, чтобы «всё как у людей было». Мы регулярно можем видеть информацию о том, как министры ходят на отчет к Александру Лукашенко. Но я не могу припомнить, чтобы министры ходили на отчет к премьеру. Может просто об этом не сообщается. При такой системе персона главы правительства вообще мало на что влияет. Увы.

И как-то забывается, что среди Вице-премьеров, потерявших должность, оказался и рыночник дальше некуда Василий Матюшевский. Если бы речь шла о реальном формировании правительства реформ, то он бы должность как минимум сохранил, а возможно и вырос бы до премьера.

Зачем же Лукашенко понадобился именно С. Румас? Всё просто: в условиях невнятных перспектив экономической поддержки с востока, вновь стал вопрос восстановления отношений с МВФ. А для этого потребовалось относительно свежее лицо с реноме прогрессиста и рыночника. Кстати, отсюда и высказывание А. Лукашенко, что де МВФ не требует повышения квартплаты - это все козни прежнего руководства правительства».

Перед штормом. Зачем Лукашенко новый премьер-рыночник