Комлик: «Мне в СИЗО говорили: не будешь говорить, пойдешь первым номером»

Зампред профсоюза РЭП, выступая с последним словом в суде, обвинил следствие в незаконных действиях.

Как сообщает правозащитный центр « Весна », Игорь Комлик в ходе судебного заседания раскритиковал доказательства, которые были представлены суду обвинением по «делу профсоюзов».

– Эти доказательства не выдерживают никакой критики, – заявил он. – Часть их не имеет отношения к инкриминируемому периоду, еще часть доказательств является недопустимой, поскольку получены с нарушением конституционных прав и свобод граждан. В частности, показания свидетелей были получены в ходе предварительного следствия путем наводящих вопросов и под воздействием незаконного психологического давления.

Остальная часть доказательств, по мнению подсудимого, «не может быть названа точными, поскольку, либо были сфальсифицированы, либо основывались на предположениях и догадках».

– Мне в СИЗО говорили: не будешь говорить, пойдешь первым номером. Да, я считаю это давлением. Я отказался, но это даже никак не оформили. Или стороне обвинения неизвестно, что это должно оформляться соответствующим документом? Вот цена показаний ваших свидетелей, в том же ДФР, – отметил он.

Игорь Комлик высказал мнение, что «испугавшись выступлений граждан Беларуси, которые прокатились по всей стране в 2017 году, чей-то разгоряченный мозг породил идею связать профсоюз РЭП с финансированием экстремистских вооруженных формирований».

– И тогда все действия так называемых правоохранительных органов, начиная с марта 2017 года и по сегодняшний день, становятся логичными и понятными. Это и внедрение агента КГБ в профсоюзную организацию, и одновременные обыски в двух квартирах, которые происходили в марте прошлого года по делу «Белого легиона» и в августе 2017 года уже по «делу профсоюза».

В одной квартире проживал я с женой, во второй мой сын со своей семьей, это и сюжет о «Белом легионе», показанный по БТ, который связывал его с фашизмом и международным терроризмом, где одним из действующих лиц был и мой сын…

В свете этого становится понятным и наличие фейкового электронного почтового ящика, якобы, по версии следствия принадлежащего мне и в котором находилась так называемая выписка из литовского банка, которая в свою очередь должна была подтвердить факт получения мною денежных средств из-за рубежа, – сказал он в ходе судебного заседания.

Также в своем выступлении профсоюзный лидер затронул громкие увольнения, которые произошли в Орше по итогам « разбора полетов », устроенного Александром Лукашенко.

– Но проблемы существуют не только в Орше. Проблемы по всей стране, в деревообработке, в агропромышленном комплексе, строительстве, нефтепереработке, которая сейчас убыточна, и еще много где. Эти проблемы возникают и будут возникать, потому что руководящие кадры всех уровней подбираются не по деловым качествам, а по преданности режиму и готовностью бороться с инакомыслием.

А в это время в районных и областных центрах люди не могут найти работу, а рабочие места, которые существуют, как правило низкооплачиваемые. Помощь по безработице мизерная.

По мнению Игоря Комлика, все это свидетельствует о профнепригодности белорусских чиновников, которые, по признанию самого главы государства, погрязли в коррупции.

– Но если мы, члены профсоюза РЭП, критикуем те основы, которые сложились, а также состояние дел, мы становимся преступниками. Поэтому в обвинении, которое предъявлено мне и Федыничу, на первом месте стоит обвинение в корыстных целях. Но испокон веков известно, кто громче всех кричал «держите вора» на ярмарочной площади. Поэтому-то в целом мы имеем цену всему этому обвинению, – подчеркнул он.