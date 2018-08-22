До +30. Какой будет погода к выходным

Прогноз на ближайшие дни.

В четверг, 23 августа, ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6..+12°С, в отдельных районах до +4..+5°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С, по юго-западу +27..+29°С, сообщает сайт Белгидрометцентра.

24 августапреимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по востоку +6..+8°С; максимальная днем +23..+30°С.

25 августа в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С по востоку республики, до +19°С по западу, максимальная - днем +24..+30°С, в северо-западных районах +18..+23°С.