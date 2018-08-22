Завлабораторией 9-й больницы осудили за то, что брала взятки за изменение характеристик анализатора мочи

Заведующая клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска приговорена к 3 годам и 6 месяцам колонии с конфискацией всего имущества.

Как сообщает пресс-служба Минского городского суда, женщине также в течение 5 лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

Как установило следствие, обвиняемая в период с июня по декабрь 2016 года получила несколько взяток, всего на сумму 6 тысяч евро, «за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений, которые позволили бы НПЧУП „Б.“ участвовать при проведении государственной закупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, вчера, 21 августа, суд Минского района вынес обвинительный приговор в отношении замглавврача Минской областной детской больницы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с конфискацией всего имущества.