Интернет от «Белтелекома» дорожает с 1 сентября

Компания «Белтелеком» вслед за МТС и velcom объявила о повышении стоимости услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также услуг видеоконференции с 1 сентября.
«Белтелеком» опубликовал новые тарифы. Цены выросли на 3-6%, однако некоторые предложения остались неизменными.
Телеком-оператор отметил, что повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.
Вот как изменятся некоторые популярные тарифы:
Скорость Мбит/с сейчас будет
Домосед XXL 4 17 17,5
Супердомосед 6 20,65 20,65
Домосед Ультра 8 22,5 22,5
Семейный 4 4 + Зала + телефон 23,8 23,8
Рекорд 10 10 17,1 18
Рекорд 25 25 20 20
Рекорд 50new50 23,5 24
Рекорд 100 100 40,65 40,65
Ясно 35 35 + Зала + телефон 29,9 31
Ясно 50 Смарт50 + Зала в интернете + телефон 31,5 31,5
Ясно 75 75 + Зала + тэлефон 31 33
Ясно 100 100 + Зала + телефон 65 65
Еще одно нововведение — «Белтелеком» предлагает тарифный план со скоростью 200 Мбит / c. Ранее максимальная скорость не превышала 100 Мбит/с.