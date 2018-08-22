Интернет от «Белтелекома» дорожает с 1 сентября

Компания «Белтелеком» вслед за МТС и velcom объявила о повышении стоимости услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также услуг видеоконференции с 1 сентября.

«Белтелеком» опубликовал новые тарифы. Цены выросли на 3-6%, однако некоторые предложения остались неизменными.

Телеком-оператор отметил, что повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.

Вот как изменятся некоторые популярные тарифы:

Скорость Мбит/с сейчас будет

Домосед XXL 4 17 17,5

Супердомосед 6 20,65 20,65

Домосед Ультра 8 22,5 22,5

Семейный 4 4 + Зала + телефон 23,8 23,8

Рекорд 10 10 17,1 18

Рекорд 25 25 20 20

Рекорд 50new50 23,5 24

Рекорд 100 100 40,65 40,65

Ясно 35 35 + Зала + телефон 29,9 31

Ясно 50 Смарт50 + Зала в интернете + телефон 31,5 31,5

Ясно 75 75 + Зала + тэлефон 31 33

Ясно 100 100 + Зала + телефон 65 65

Еще одно нововведение — «Белтелеком» предлагает тарифный план со скоростью 200 Мбит / c. Ранее максимальная скорость не превышала 100 Мбит/с.