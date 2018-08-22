Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт

Контролер написал заявление в милицию.

Минчанин Александр стал свидетелем драки, которая произошла вечером 21 августа между контролером и безбилетником на остановке на Площади Победы.

Драку он снял на телефон

— Дело было так. Вчера в самом начале восьмого я ехал на автобусе сотого маршрута. Мы только-только отчалили от остановки перед кругом площади Победы, когда я заметил какое-то движение и суету. Успел включить камеру. Потом увидел, как дедок отбивался от контролера, который его дергал. Я не могу знать, что между ними произошло. Но со стороны выглядело так, будто контролер сдерживает пассажира и не дает ему уйти. Второй контролер (женщина) стоял чуть поодаль. Не вмешивалась. Когда автобус ушел на поворот, снимать стало нечего. Но вокруг дерущихся стояли случайные люди. Многие почему-то все улыбались, — рассказал автор видео по имени Александр onliner.by.

В ГУВД рассказали, что в оперативно-дежурную службу Партизанского РУВД города поступил вызов от очевидцев данного инцидента.

— Прибывшие на место сотрудники милиции приняли заявление от контролера и пассажира. Известно, что пожилой мужчина осуществлял проезд без оплаты, в результате чего и возник конфликт. Обоим выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка, — сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Как стало известно TUT.BY, контролер подал заявление в милицию на пассажира за причинение телесных повреждений, оскорбления и угрозы. Заметим, что у работников ревизорской службы для конфликтных ситуаций работают видеорегистраторы.

В контрольно-ревизорской службе агентства «Минсктранс» поясняют, что руководство оценивает действия контролера по исполнению им служебных обязанностей — это проверка полноты оплаты проезда, были ли действия правильные или нет. Если пассажир стал инициатором конфликта, тогда контролер обращается в милицию с заявлением и просит привлечь к ответственности пассажира.