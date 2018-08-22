«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства

Чиновники хотят наказывать предприятия, которые платят зарплаты ниже «минималки».

Согласно постановлению Совмина, с 1 января будущего года усилится контроль за организациями, которые платят своим сотрудникам меньше 305 рублей. Для этого работодатели ежеквартально будут предоставлять данные о сумме выплат, а не раз в год, как сейчас.

Как в комментарии «Салідарнасці» отметил сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, в этом нововведении «есть и черные, и белые краски».

– Есть структуры, которые на самом деле платят низкие зарплаты, – замечает он. – Но здесь могут быть разные случаи. Это могут быть, например, не совсем коммерческие организации или фирмы, которые выполняют сезонные работы. В этих случаях средняя зарплата может оказаться ниже установленного уровня. Но в этом ничего страшного нет.

А есть реально коммерческие предприятия, которые платят зарплаты в конвертах. Они сотрудникам минимум платят, а результаты экономические имеют неплохие. И здесь самая важная задача – отделить первых от вторых.

Больнее всего решение правительства может ударить по белорусам, которые работают по совместительству, а также по пенсионерам, студентам или матерям, находящимся в декретном отпуске. Именно эти категории граждан чаще всего ищут работу в режиме подработки.

– Если этот момент не учтут и начнут прессовать, тогда фирмы просто будут отказываться от подработчиков и вообще временных работников. Будут держать минимальное количество людей, чтобы у них была выше зарплата. Вот и все. В этом случае могут пострадать белорусы, которые останутся без подработки или временного рабочего места, – отмечает Виктор Маргелов.