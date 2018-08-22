Лукашенко полетел к Путину в Сочи

Александр Лукашенко направился с визитом в Россию.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Программой визита запланированы переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи.

«Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня», — говорится в сообщении.