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22.08.2018
Анастасия Мелехова, LADY.TUT.BY
«Мне нравится отношение местных мужчин к женщинам». Белорусская баскетболистка о жизни в Турции

Турция — это три часа на самолете, тридцать — на машине или двенадцатидневная прогулка пешком. О том, как ей живется в такой далекой стране, мы узнали у известной белорусской баскетболистки — Екатерины Снытиной.

Фото: Павел Ходинский

«Как ни старалась выполнить задание тренера, догнать других девочек из команды так и не смогла»

Екатерина в баскетболе уже 16 лет. На ее счету 800 игр и несчетное количество заброшенных мячей и полученных за них очков. Девушка признается, что начиная с раннего детства ее жизнь очень тесно была связана с баскетболом. Поэтому вопроса «чем заниматься в будущем?» не возникало.

Первую тренировку спортсменка вспоминает с улыбкой. Правда, одиннадцатилетней девчонке тогда было не до смеха: как бы она ни старалась выполнить задание тренера, но догнать других девочек из команды так и не смогла. Катя расстроилась и дала себе обещание, что будет бегать еще быстрее — сдержала.

Фото: Павел Ходинский

Не сдаваться девушке помогали родители — главные судьи и болельщики. Это они — профессиональные спортсмены — привили дочке любовь к баскетболу. И свою карьеру она начинала в секции у папы. После был чемпионат Беларуси, поездки на чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры в Пекине и Рио.

Екатерина играла в ведущих баскетбольных клубах России, Франции, Венгрии, Польши. Но нашла свое место в турецком «Хатае». Там девушка играет уже четыре года на позиции нападающего. Когда-то день спортсменки начинался в шесть утра. Сейчас она может поспать чуть дольше, но все равно старается вставать в одно и то же время — 8.00.

После будут занятия в тренажерном зале, затем отработка техники и ведения игры, обед и вечерняя тренировка — баскетбольная. Именно на ней начинается все веселье — командная игра.

Настроиться на игру, особенно когда ее будут транслировать по телевидению, девушке помогает мысль, что запись будут смотреть родители. И если когда-то на своих первых серьезных соревнованиях (это был чемпионат Беларуси по женскому баскетболу) команда Екатерины не выиграла ни одной игры, то сейчас количество победоносных матчей не сосчитать.

Фото: Instagram

Спортсменка отмечает, что женский баскетбол в Беларуси жив и у него все будет хорошо. А вот на вопрос о планах на будущее, загадочно улыбается, так как не любит загадывать наперед. У нее есть любимое дело и клуб, в котором нравится играть — этого пока достаточно. Пусть даже клуб и находится в Турции — за 2500 км от родного дома.

«Не понимаю, откуда такое негативное представление о Турции»

— Турция — страна со сложившимся имиджем. И о ней придумано очень много стереотипов и мифов. Но все они созданы людьми, которые не проводили там больше двух недель отпуска, и то сидя в отеле, — отмечает Екатерина. — Я, например, и не думала при переезде о том, что могут быть какие-то приставания со стороны турок.

Страна мне нравится как раз из-за местных жителей, из-за отношения мужчин к девушкам — в частности. На улице к тебе не подойдет пьяный человек и не скажет: «Эй, че ходим тут, ноги красивые выставив?». Такого в Турции не услышишь. Уважение к женскому полу, как и уважение к старшим, прививается там с детского возраста.

И то, что я иностранка (бледнолицая), создает только положительный эффект. Все мне пытаются помочь, узнать, откуда приехала. Понимают, что я чужая в их стране. И такое отношение к приезжим везде: от маленького города до Анкары.

Фото: Instagram

А то, что местные женщины постоянно носят хиджаб, чтобы укрыть лицо и тело, — это, во-первых, выбор самой женщины, а во-вторых, если она замужем, выбор ее мужа. Но она сама выбрала такого мужа. Поэтому я не понимаю, откуда такое негативное представление о стране.

«К турку можно спокойно подойти на улице и попросить помочь»

Турки очень открытые и доброжелательные. Но их любовь к объятиям и поцелуям при встрече сперва доставляла дискомфорт. Я не могла уяснить, почему должна обниматься с людьми, которых вообще не знаю.

Но в Турции своя культура общения, и сейчас она мне более привычна. Теперь я уже не пытаюсь быстро вытянуть руку перед собеседником, чтобы он не смог подойти близко и обнять меня. (Смеется.)

Фото: Instagram

Еще турки говорят друг другу много комплиментов, не стесняются выражать радость и любовь по отношению к вам. И в большинстве случаев это искренне. Например, после первой игры в клубе ко мне подошли несколько человек и сказали, что я их любимый игрок. Нельзя сказать, что они врут, просто это заложено культурой общения.

И мне приятно такое отношение. Особенно оно было ощутимо, когда только переехала в Турцию из России, где люди сторонятся друг друга. А здесь человек, которого ты видела один раз в жизни год назад, встречает тебя со всей душой и приглашает в гости.

К турку можно спокойно подойти на улице и попросить помочь. Если даже не поймет, что ты говоришь на английском, — выцепит из толпы того, кто понимает, и все равно тебе поможет. А если нужно, и за руку отведет.

«Первое время возила с собой из Минска овсяную кашу»

Жизнь в Беларуси от жизни в Турции отличается всем. И прежде всего тем, что там круглый год лето. (Улыбается.) Всегда приезжаю в шортах, и уезжаю в них. Но есть разница: в Турции я работаю, а в Беларуси отдыхаю. Минск — мой родной и любимый город, поэтому в отпуск приезжаю именно сюда. Хотя обычно у людей бывает наоборот.

Я неприхотливый человек: мне нравится и там, и тут. Правда, в Минске не хватает фруктов из Турции. Стою в магазине, нюхаю их и не могу ничего выбрать. Кажется, что они и не пахнут. А там такие ароматы исходят от плодов, что слюнки текут — все очень вкусное.

Да и в Турции есть все что нужно. Каждый сможет найти то, что понравится в еде. Поэтому суперностальгии по белорусским продуктам не было. Единственное, сразу возила с собой овсяную кашу из Минска. Турецкая овсянка очень обработанная, и варить ее невозможно, так как она уже практически готова к употреблению.

Выход нашелся. Если раньше я варила овсянку на воде или на молоке, то сейчас стала забрасывать в йогурт, добавлять мёд, сухофрукты. И легкий завтрак готов. А для этого подходит и местная овсяная каша.

В каждом регионе Турции есть свое фирменное блюдо. Хатай — город, где находится мой баскетбольный клуб, — знаменит кюнефе. Оно считается десертом. Состоит из вермишели и козьего сыра, залитых медом. А сверху — еще и шарик ванильного мороженого. Это очень вкусно! (Смеется.)

Еще одно из моих любимых и простых в приготовлении блюд — это рис. Не знаю, как они его готовят, но он получается, несмотря на то, что слипся, очень вкусным и мягким. Я могу съесть целую тарелку такого риса, и мне больше ничего не нужно будет. Вот такие простые радости.

Фото: Instagram

«Пикники для турок — святое»

Как обстоят дела с жильем в Турции, мне рассказать трудно, ведь наш клуб обеспечивает всех игроков «домом». Когда впервые приехала в Хатай, там закончили строительство большого спортивного комплекса, три этажа которого отдали под квартиры.

Они небольшие. Маленькая кухня, мини-зал с телевизором и диваном, спальня, ванная-туалет, балкон. Чтобы успеть на тренировку, мне нужно выйти всего за пять минут до ее начала. Это очень удобно. Также в комплексе есть, помимо тренировочного и тренажерного залов, бассейн и кабинеты восстановительных процедур.

Такое расположение значительно упрощает жизнь. Все, что нужно тебе в баскетбольном сезоне, под боком. Когда я играла в России, Франции и Венгрии, такого не было. Команда была раскидана по городу, и чтобы всех собрать, уходило иногда до часа времени. А сейчас на моем этаже живут практически все игроки нашей команды.

Фото: Instagram

Вообще, Турция — спортивная страна. В любом городе установлены железные тренажеры. Я часто видела, когда проезжала мимо парка или сквера, людей, занимающихся спортом. Кто-то бегает, кто-то катается на велосипеде, а кто-то делает зарядку. Да и условия все для этого есть: и площадки, и оборудование, и погода все время шикарная.

Да и турки любят проводить время на свежем воздухе. Мне кажется это у них в крови из-за великолепной погоды. Если для нас выезд на природу целое событие, то для местных — норма. Они могут взять обед и на целый день уйти с семьей в парк. А пикники по выходным — святое.

«Из кинотеатра выходят люди — и предлагают вас подвезти»

На развлечения у меня не так много времени. Когда оно есть, мы ходим с девчонками из команды в кино. Самое интересное, что сеанс заканчивается в полпервого ночи. Торговые центры закрыты, и такси сложно поймать. Вот ты стоишь посреди улицы и думаешь, что делать. А из кинотеатра выходят люди — и предлагают подвезти. Просто потому, что видели нас в кино. И это нормально.

К слову, фильмы показывают на английском языке с турецкими субтитрами. Люди приходят, смотрят. Вообще, английский в Турции широко применяется в инфраструктуре. Практически везде на улицах есть информация на английском языке. Да и большинство людей моложе 40 лет на нем разговаривают и понимают. По крайней мере те, с кем меня сталкивала жизнь.

Фото: Instagram

Турецкий язык я не учила. Но знаю, как сказать «привет», «пока». Как объяснить, куда хочу добраться, или купить что-то в магазине. Мне этого хватает. А так говорю на английском — меня понимают.

Иногда выбираемся с девчонками и в соседние города. Договариваемся с ними о встрече, идем пить кофе или что-нибудь посмотреть. В Стамбуле мое любимое место находится около аэропорта Ататюрк. Там есть шопинг-молл с открытой площадкой, выходящей к морю. Для меня это лучшее место для отдыха в городе.

Еще у команды бывают полутуристические дни. Это когда мы выезжаем на игры в другие страны и есть время погулять по городу. Однажды мы приехали в Венецию на два дня раньше. Из-за накладок с залом у команды была свободна вторая половина дня. И мы отправились смотреть город. Но честно говорю: если у меня будет шанс посидеть дома и ничего не делать, я им воспользуюсь. (Смеется.)

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Фото: Instagram

«Открыла для себя „Песочницу“»

В Минске отдыхаю с родителями на даче — это все, что мне нужно. Правда, в этом году мне удалось больше погулять по городу. Так я открыла для себя Зыбицкую и «Песочницу». Последнее место вызывает ностальгию, так как располагается оно во дворе завода «Горизонт». А там же находился зал, где я в детстве тренировалась.

Поэтому, если мне нужно с кем-нибудь встретиться, я приглашаю в «Песочницу». Ничего суперского там нет, но сама атмосфера привлекает. Плюс там варят самый вкусный кофе в Минске из тех, что я здесь пробовала. Теперь «Песочница» — любимое место в городе.

В Хатай уеду в начале сентября — на девять месяцев. Месяц будем ездить по дружеским турнирам, а в октябре будет официальное открытие баскетбольного сезона. Вообще, это лето — первое свободное у меня за 16 лет. И самое классное в этом, что я наконец смогла встретиться с друзьями и многими интересными людьми.

 
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