Могилев не успевают подготовить к приезду Лукашенко и Путина? Власти объявили месяц субботников

Горисполком объявил месячник по наведению порядка: с 20 августа по 19 сентября пройдет четыре субботника подряд.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев считает, что традиционного общегородского субботника в этот раз Могилеву не хватит и не скрывает, что бесплатный труд граждан на благоустройстве объектов используется для подготовки Форума регионов Беларуси и России.

— Не секрет, что мы это делаем в том числе в рамках подготовки к Форуму, но прежде всего мы это делаем для самих себя, чтобы сделать город более комфортным и привлекательным для гостей и туристов, — передает слова Владимира Цумарева БЕЛТА.

Среди площадок, где будут работать могилевчане – парк в Подниколье и улица Якубовского. Оба пункта являются важными для могилевских властей: именно их два года назад раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко и потребовал навести «лоск и гармонию», напоминает издание «Могилевская весна».

V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Ожидается, что на него приедут президент РБ Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.