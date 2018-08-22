Глава Брестского облсовета: «В феврале людям начнут приходить письма, и они снова выйдут на площадь и устроят «бучу»

Любопытное заявление сделал председатель Брестского облсовета Юрий Наркевич на заседании президиума, где обсуждался вопрос о реализации декрета №1 («О содействии занятости»).

При обсуждении ситуацию, было отмечено, что все комиссии по содействию занятости достаточно активны, а некоторые и вовсе собирались с начала года по одному разу, пишет «Вечерний Брест».

В этой связи глава облсовета Юрий Наркевич напомнил о грядущем феврале, когда, согласно декрету №1, государство должно начать процедуру взыскания средств с неработающих трудоспособных граждан на покрытие расходов по их социальной поддержке. Таких в регионе около 40 тысяч.

— Людям начнут приходить эти письма, и они снова выйдут на площадь. Снова устроят «бучу». Такую ситуацию мы должны упредить, — отметил Юрий Наркевич.

Как отмечает газета, сейчас, по официальной информации, на 3800 официально зарегистрированных безработных на Брестчине предлагается около 9000 вакансий. Однако заработки по ним не столь высоки, как хотелось, а пособие по безработице по-прежнему значительно ниже бюджета прожиточного минимума, отмечалось на заседании президиума облсовета.