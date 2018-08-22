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Комментарии
22.08.2018
Вероника Белова
Три причины, по которым Румасу вряд ли удастся выполнить свое обещание

Но хочется верить в чудо, как в сказке «Три орешка для Золушки».

«Рост благосостояния будет являться основной оценкой работы правительства», — таким было первое обещание Сергея Румаса на посту премьер-министра.

Учитывая компетентность и профессионализм нового главы правительства (многие независимые эксперты выразили радость по поводу его назначения), очень хочется верить в то, что именно так и будет. Но… Есть как минимум три причины, почему Румасу вряд ли удастся выполнить свое обещание.

Причина №1. Слишком мало полномочий

Во-первых, давайте не будем обольщаться по поводу широких возможностей Сергея Румаса. Ни для кого не секрет, что решения в нашей стране принимаются исключительно одним человеком. И имя этого человека вовсе не Румас. Проводить ли в стране реформы, вбухивать ли очередные средства в умирающие предприятия или отдельно взятые регионы и даже починка крыш в коровнике — вряд ли Александр Лукашенко готов это все, наконец, доверить другим людям.

Поэтому откуда премьер возьмет рост благосостояния, если, скорее всего, эффективность управления экономикой останется плюс-минус прежней и совсем в других руках?  

Причина №2. Слишком мало пространства для маневра

Однако даже если предположить, что президент, наконец, решится делегировать некоторые полномочия правительству во главе с премьером (ну а вдруг — в конце концов, с банковской же сферой как-то прокатило?), то и тут стоит понимать, что доходы населения вряд ли пойдут вверх.

Румас уже объявил, что собирается придерживаться ранее поставленных правительством задач и «не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов».

Увы, рассчитывать на существенные изменения без серьезных структурных реформ, не приходится.

Причина №3. Слишком мало времени

И даже если вдруг все вышеперечисленные обстоятельства сложатся в пользу нового премьера, то управиться за 1,5-2 года он вряд ли успеет. А то, что времени что-то изменить у премьера только до президентских выборов, понятно и так.

Поэтому не стоит обольщаться по поводу назначений в правительстве. Лица меняются, правила игры остаются. Хотя очень бы хотелось в этот раз ошибиться.

 
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