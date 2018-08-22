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Комментарии
22.08.2018
Шендерович: «Выяснилось, что мы — просто оккупанты»

Известный писатель и публицист — о том, почему Россия оказалась в тупике.

Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке высказался по поводу годовщину оккупации Праги.

«Москва ваше место»

 «Наталья Тенякова сказала о Юрском: «После оккупации Праги он впал в депрессию, из которой так и не вышел».

Гениально.

В сущности, ни один приличный человек с тех пор из депрессии и не вышел.

По крайней мере, именно полвека назад выяснилось окончательно, что мечты о социализме не совместимы ни с совестью, ни с умом. А десятки миллионов людей верили в эту утопическую возможность…

Выяснилось (и продолжает выясняться), что мы — просто оккупанты, а отсвет памяти о взятом рейстаге — отмазка, пропаганда и отвлечение внимания.

Выяснилось, что мы в тупике.

История дала нам шанс для перехода на другие пути. Но мы его провалили. И полвека спустя продолжаем давить на газ, упершись в глухую историческую стену…»

«Молодые люди не давали проехать танкам, атаковали солдат коктейлями Молотова»

 
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