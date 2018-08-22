Шендерович: «Выяснилось, что мы — просто оккупанты»

Известный писатель и публицист — о том, почему Россия оказалась в тупике.
Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке высказался по поводу годовщину оккупации Праги.
«Наталья Тенякова сказала о Юрском: «После оккупации Праги он впал в депрессию, из которой так и не вышел».
Гениально.
В сущности, ни один приличный человек с тех пор из депрессии и не вышел.
По крайней мере, именно полвека назад выяснилось окончательно, что мечты о социализме не совместимы ни с совестью, ни с умом. А десятки миллионов людей верили в эту утопическую возможность…
Выяснилось (и продолжает выясняться), что мы — просто оккупанты, а отсвет памяти о взятом рейстаге — отмазка, пропаганда и отвлечение внимания.
Выяснилось, что мы в тупике.
История дала нам шанс для перехода на другие пути. Но мы его провалили. И полвека спустя продолжаем давить на газ, упершись в глухую историческую стену…»
«Молодые люди не давали проехать танкам, атаковали солдат коктейлями Молотова»