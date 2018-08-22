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22.08.2018
ВВС
Студентка, за поисками которой следила вся Америка, найдена мертвой

Молли Тиббетс, 20-летняя студентка университета Айовы, пропавшая во время пробежки 18 июля, обнаружена мертвой. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах США, которые, однако, не называют точное место обнаружения тела или обстоятельства ее гибели.

Фото: University of Iowa

Отец Молли Роб Тиббетс также подтвердил телеканалу Fox News, что обнаружено тело его дочери. Это положило конец активной поисковой операции, которая продолжалась в штате более месяца и привлекла внимание всей Америки.

На ее теле не были обнаружены две вещи, которые Молли практически всегда имела при себе - фитнес-браслет Fitbit и мобильный телефон.

Тиббетс была объявлена пропавшей в середине июля после того, как перестала отвечать на электронные сообщения своего друга Долтона Джека и не вышла на работу. В последний раз ее видели на пробежке в городке Бруклин, штата Айова, около 7:30 вечера 18 июля.

Семья Молли после исчезновения девушки обратилась с публичным призывом к ее возможным похитителям, умоляя вернуть дочь. Ее родные до самого конца верили, что она найдется живой и невредимой. Отец Молли, специально приехавший из Сан-Франциско, где они живет, чтобы принять участие в поисках дочери, уже вернулся домой.

«Все дело в том, что кто-то что-то точно знает», — сказал ранее Роб в интервью Fox News, добавив, что Бруклин — слишком маленький городок, где «ничего невозможно сделать так, чтобы хоть кто-то этого не заметил».

Полиция тщательно осмотрела все кукурузные поля в округе и другие объекты. Фото: CBS

За последний месяц следователи отработали сотни версий, опросили десятки людей и тщательно осмотрели местную ферму по разведению кабанчиков, кукурузные поля и другие объекты в поисках хоть каких-то улик, которые могли бы указать на пропавшую студентку.

В Бруклине не запирали двери

На прошлой неделе полиция заявила, что сосредоточила поиски в пяти районах в самом Бруклине и вокруг него, в том числе на автомойке, которая находится всего в одном квартале от главной торговой улицы города, и стоянке грузовиков на шоссе Интерстейт-80, которое проходит через весь штат Айова.

Весь городок Бруклин, население которого не превышает полторы тысячи человек, был глубоко потрясен исчезновением Молли. По словам Блейка Джека, брата ее бойфренда, в доме, где они жили на тот момент, ничего не было тронуто.

Долтон Джек, с которым Молли дружила два года, рассказывает, что двери в доме часто остались незапертыми. «Это же Бруклин, здесь дверей не закрывали, — сказал Джек в интервью Fox News. — Но теперь мы их запираем, каждую ночь».

Молли и Долтон. Фото: family handout

Роб Тиббетс, отец Молли, до конца не терял надежды, убеждая себя и других в том, что она, должно быть, находится с кем-то, кого она знает, и вернется домой. Он продолжал участвовать в поисковых работах и раздавать прохожим листовки с фотографиями Молли и телефонами, по которым следует звонить, если она найдется.

Фото: police handout

За информацию, которая помогла бы найти студентку, было объявлено вознаграждение в 400 тыс. долларов. Теперь эту сумму обещают за информацию, которая приведет к задержанию возможного преступника.

 
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