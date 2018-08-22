Ливянт: Знания «троечника» в советской школе были гораздо выше, чем у современного «хорошиста»

Отчего «выгорают» современные дети, почему нужна деноминация отметок и что реабилитирует белорусскую школу?

Частных школ в Беларуси меньше 1%. Их количество с 2010 года увеличилось с 9 до 16. Пока в них учится 871 человек (или 0,09% от общего числа белорусских школьников). Но налицо рост популярности частного образования вслед за увеличением спроса на репетиторские услуги. Это потому, что родители недовольны государственной школьной системой, считает соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

«Добрая» школа уже неактуальна

Еще не так давно от частных школ родители не ждали инноваций, многообразия педагогических методик, а хотели лишь хорошего отношения к своему ребенку, больше индивидуального подхода. Сейчас они настолько встревожены ситуацией с низким качеством образования и систематическим проявлением формализма во взаимодействии педагогов, учеников и администраторов, что активно ищут альтернативу государственным школам, считает эксперт в сфере образования, член попечительского совета школы STEAM Валентина Чекан.

— Уже неактуальна «добрая» школа, где любого ребенка будут холить и лелеять, — говорит эксперт.

В тренде — человеческое отношение, конструктивный образовательный процесс, глубину и ширину современных знаний и навыков, подходов. У родителей школьников заметно поменялись запросы к образовательному процессу – они все чаще ищут качественное образование, причем не только с точки зрения когнитивных компетенций, но и с точки зрения личностного развития. Они хотят, чтобы образование, как минимум, не отставало от реальной жизни, а желательно еще и страховало будущее их ребенка, отмечает эксперт.

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