БАТЭ дал бой ПСВ, но уступил

21 августа борисовский БАТЭ провел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

На этой стадии белорусам не повезло еще на стадии жеребьевки: достался самый сильный из возможных соперников – голландский ПСВ. Тем не менее первые 20 минут на «Борисов-Арене» хозяева поля были хозяевами положения. Именно БАТЭ открыл счет, причем отличился задержавшийся в подающих надежды финн Яссе Туоминен, вышедший в стартовом составе из-за травмы основного форварда Николая Сигневича.

Но потом инициативу перехватил ПСВ. В конце тайма голландцы сравняли счет с необязательного пенальти.

После перерыва гости взвинтили давление на ворота Дениса Щербицкого. Ирвинг Лосано ювелирным по точности ударом вывел ПСВ вперед.

БАТЭ смог отыграться ближе к концу матча. На этот раз гол на свой счет записал Александр Глеб, что случается по оооочень большим праздникам.

Увы, не успели трибуны порадоваться, как ПСВ нанес третий разящий удар. Такое поражение можно назвать досадным, но надо признать: соперники в этот вечер были сильнее.

БАТЭ (Борисов, Беларусь) – ПСВ (Эйндховен, Голландия) – 2:3 (Туоминен, 10, Глеб, 88 – Перейро, 35, с пенальти, Лосано, 62, Мален, 89)

Ответный матч состоится 29 августа в Эйндховене.