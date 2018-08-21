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21.08.2018
Волк Рыжий убежал из Беларуси и завел семью в Польше

Волк по кличке Рыжий осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства на полпути к Варшаве, пишет vouk.by.

В ноябре 2017 года ученые надели на пять волков, живущих в Беловежской пуще, GPS-ошейники, позволяющие отслеживать их перемещение. В январе 2018 года Рыжий переплыл реку Нарев и ушел в Польшу. За два дня он прошел 50 километров. В итоге Рыжий осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства на полпути к Варшаве.

Почему волк ушел в Польшу? Возможно, он не смог найти себе самку или его потревожили охотники. Можно допустить, что волк был не местный и случайно попал на территорию пущи. В любом случае, в Польше охота на волков запрещена, поэтому Рыжий будет чувствовать себя более комфортно.

Исследователь Матей Шевчик побывал в местах, откуда Рыжий «отправлял» больше всего сигналов, и пришел к выводу, что тот стал отцом нескольких волчат.

 
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