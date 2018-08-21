Какая кошка пробежала между Лукашенко и Матюшевским?

За три дня до увольнения глава государства дал первому вице-премьеру новое поручение. Что произошло потом?

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14 августа во время знаменитого разноса в Орше Василий Матюшевский стал едва ли не единственным чиновником, о котором глава государства высказался положительно. Причем фактически дал ему задание на будущее по развитию Оршанского района: «У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки. Матюшевский знает, что делать с банками. Пусть подставляют плечо».

На следующий день 15 августа первый вице-премьер провел две встречи. Пообщался с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий и выступил на конференции «Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития». На обеих встречах Матюшевский чувствовал себя уверенно и улыбался. В отличие от своего шефа Андрея Кобякова.

В следующие дни эксперты называли Матюшевского одной из кандидатур на пост нового премьер-министра. В частности, об этом сказал в комментарии «Белорусскому партизану» экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич: «Если полномочия премьер-министра расширят, то, уверен, Матюшевский был бы неплохим премьером».

18 августа Александр Лукашенко представил новый состав правительства: из прежних вице-премьеров остался лишь Михаил Русый. Матюшевского в новом правительстве не оказалось.

Экономист Сергей Чалый в комментарии БелаПАН назвал увольнение первого вице-премьера странным: «Я считаю, что этот человек в правительстве много полезного сделал и мог бы еще сделать. Он достаточно тесно работал с Нацбанком. Именно тандем Каллаур-Матюшевский вытащил страну из последствий валютного кризиса 2014-2015 годов».

Политический обозреватель Артем Шрайбман в тексте для Центра Карнеги высказал следующее мнение: «Куратор экономического блока, один из ключевых либералов прошлого правительства Василий Матюшевский, судя по всему, утомил Лукашенко настойчивым лоббированием рыночных реформ. По некоторым данным, Матюшевский устал и сам был не прочь уйти с работы, где его предложения не востребованы начальством».

Звучат и другие версии. Например, что остановив выбор на Сергее Румасе как премьере, глава государства посчитал, что в правительстве и так хватает банкиров-рыночников.

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