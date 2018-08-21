Кого еще Милевский оскорбил в Бресте

Уже и футболиста нет в команде, и тренера, из-за которого он ушел, а подробности внутренней кухни клуба продолжают всплывать.

Агент Валерий Исаев рассказал Трибуне, как Артем Милевский относился к молодежи в брестском «Динамо».

Ранее уже бывший тренер команды Алексей Шпилевский рассказал, что опытные футболисты неоднозначно отреагировали на появление в проигранном матче с «Шахтером» 19-летнего Богдана Садовского. По словам тренера, Артем Милевский, которого он, кстати, заменил, начал морально убивать молодого игрока.

– Это чистая правда, – сказал агент Валерий Исаев. – Что поделать, Милевский таким образом общается с молодыми футболистами. Я считаю, что уважение к партнерам, а тем более к молодым игрокам, должно присутствовать. На правах главной звезды клуба Артем мог вести себя немного иначе. Молодые вправе рассчитывать на поддержку такого мастера, а Милевский так отреагировал на замену… Потом при всей команде в оскорбительной форме обратился к Садовскому, комментируя его выход на поле. Это не красит Артема.

Любопытно, что из последующих объяснений агента выходит, что Милевский в чем-то был и прав. Недавно «Динамо» расторгло контракт с юниором, и тот ушел в «Энергетик-БГУ» к известному своей жесткостью тренеру Анатолию Юревичу.

– Сегодня Садовскому нужен Юревич, который может «поддать дрозда». Нужно признать, комфортные условия брестского «Динамо» все-таки где-то негативно влияют на белорусских ребят. Они перестают быть злыми и агрессивными, – сказал агент Исаев.