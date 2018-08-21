«Моя историческая родина – конечно, Беларусь». Шендерович летит в Минск

Писатель Виктор Шендерович сообщил о концертах в Беларуси.

– Моя историческая родина (если не углубляться в библейские дела) – конечно, Беларусь. Бабушки-дедушки все тамошние: Мозырь, Гомель, Могилев, Бобруйск, – сообщил он в Фейсбуке.

– Я таки, похоже, прилечу в Минск на концерт, отмененный и снова чудесно назначенный по отмашке из Вискулей, ибо воля Его переменчива, а планы непредсказуемы. Но не мое дело слюнявить палец и гадать о направлениях ветра. Мое дело, если все сложится, приехать с концертом на историческую родину... Так что, дорогие белорусы, милости просим: 25 октября в Минске. И может быть – еще один концерт, то ли в Гомеле, то ли в Витебске.

Шендерович: «Ситуация драматичная и драматичная. Ведь Путин отличается от Лукашенко»