Белорусский футболист бросил бутсу в арбитра. Видеофакт

Забавный эпизод случился 18 августа в матче восемнадцатого тура чемпионата Беларуси в первой лиге между ФК «Барановичи» и пинской «Волной».

На 27-й минуте матча защитник «Волны» Артем Татаревич упал на газон, а главный арбитр встречи из Орши Ярослав Комарицкий никак не отреагировал, пишет intex-press.

Это вызвало бурю негодования со стороны защитника гостей, который сняв левую бутсу, бросил его в арбитра, за что и получил предупреждение.

На 60-й минуте матча Татаревич получил второе предупреждение и был удален с поля.