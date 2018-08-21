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Спорт
21.08.2018
Белорусский футболист бросил бутсу в арбитра. Видеофакт

Забавный эпизод случился 18 августа в матче восемнадцатого тура чемпионата Беларуси в первой лиге между ФК «Барановичи» и пинской «Волной».

На 27-й минуте матча защитник «Волны» Артем Татаревич упал на газон, а главный арбитр встречи из Орши Ярослав Комарицкий никак не отреагировал, пишет intex-press.

Это вызвало бурю негодования со стороны защитника гостей, который сняв левую бутсу, бросил его в арбитра, за что и получил предупреждение.

На 60-й минуте матча Татаревич получил второе предупреждение и был удален с поля.

 
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