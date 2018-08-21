Голая блондинка заставила российского судью снять мантию. Видеофакт

Скандальное видео станет причиной отставки.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края рассмотрит заявление судьи Юрия Макарова о прекращении полномочий по собственному желанию. Оставить черную мантию ему, судя по всему, придется из-за не обремененной одеждой блондинки, пишет Фонтанка.

Героем ролика с голым визитом на автозаправку является именно председатель Октябрьского районного суда в Ставрополе Юрий Макаров.

На кадрах видно, как из белой иномарки выходит мужчина вместе с обнаженной девушкой. Вместе они заходят в магазин, где дама покупает алкоголь, в это время ее спутник снимает процесс на мобильный телефон.

Юрий Макаров ранее заявил телеканалу «Рен ТВ», что, несмотря на то, что номера машины на видео совпадают с его, на кадрах просто похожий человек.

— Я склоняюсь к мнению, что это пиар некий, хайп. Там есть только определенные сходства на ролике. Ни жена, ни друзья мои не опознают меня, — сказал он.

Однако через несколько дней Макаров написал заявление об отставке по собственному желанию.