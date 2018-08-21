Растаев: «Если отвернуться, «кабак на костях» будет греметь и салютировать во всю ивановскую»

Известный колумнист – об объяснениях бизнесмена Леонида Зайдеса по поводу салюта и свадьбы в ресторане около Куропат.

– «Свадебный инцидент» лишний раз подтвердил актуальность и важность общественной вахты в Куропатах, – пишет Дмитрий Растаев у себя в Facebook. – Доверять людям, которые сегодня говорят одно, а завтра утверждают, что их не так поняли, просто нет смысла. Если общественность отвернётся от Куропат, «кабак на костях» будет греметь и салютировать во всю ивановскую, несмотря на данные ранее «гарантии». И даже разбираться уже не будет, на какой стороне он гремит, «моей» или «не моей».