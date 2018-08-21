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Общество
21.08.2018
Елена Толкачева, TUT.BY
«Вперед, Беларусь!»: Депутат Канопацкая готовит обращение в Конституционный суд

По вопросу назначения нового премьера.

Три дня назад президент назначил нового премьер-министра, им стал Сергей Румас. Кроме того, сменились и четыре из пяти заместителей премьера. Кадровые решения были приняты буквально за пару дней, без внеочередного созыва Палаты представителей, в чем депутат Анна Канопацкая увидела нарушение двух статей Конституции.

Через день после новости о смене правительства гражданская кампания «Вперед, Беларусь!», которую возглавляет депутат Канопацкая, на своей странице в Facebook заявила, что назначение нового премьер-министра нарушило Конституцию Беларуси.

«18 августа 2018 года Указом президента № 327 без согласования с Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь был назначен премьер-министр, что является грубым нарушением Конституции Республики Беларусь, а именно статей 84 и 106, определяющих порядок назначения премьер-министра. Совет Республиканской Гражданской кампании «Вперед, Беларусь!» требует немедленно признать утратившим силу Указ президента № 327 от 18 августа 2018 года, восстановить конституционную законность в Республике Беларусь и провести назначение премьер-министра в строгом соответствии с Конституцией», — сказано в заявлении Совета кампании.

Анна Канопацкая разместила это заявление у себя на странице с комментарием о том, что по факту нарушения порядка назначения премьер-министра, определенного в Конституции, готовит обращение в Конституционный суд.

Статьи Конституции, на которые ссылается кампания Канопацкой, гласят, что «премьер-министр назначается президентом Беларуси с согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьер-министра. В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение премьер-министра Палатой представителей президент вправе назначить исполняющего обязанности премьер-министра, распустить Палату представителей и назначить новые выборы».

Сейчас Палата представителей на летних каникулах, внеочередное заседание для принятия решения по новому премьеру не созывалось, но на совещании президента по рассмотрению кадровых предложений присутствовал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и глава Совета Республики Михаил Мясникович.

В указе главы государства от 18 августа 2018 № 327 о назначении Румаса премьер-министром есть формулировка «с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь». В информационно-аналитическом управлении пока не комментируют, состоится ли в ближайшее время внеочередная сессия Палаты представителей.

— На сегодня никакой информации для комментариев у нас нет. Если поступит какая-то официальная документация, то, возможно, будет назначена внеочередная сессия Палаты представителей, где будет рассмотрен вопрос назначения нового премьер-министра. Но, возможно, этот вопрос отложится и до открытия сессии парламента — до начала октября. Пока никакой точной информации у нас нет, — рассказал TUT.BY начальник информационно-аналитического управления Палаты представителей Виталий Ермолович.

Программу деятельности новое правительство, согласно Конституции, должно представить парламенту в двухмесячный срок после своего назначения, а в случае ее отклонения представляет повторную программу деятельности правительства в течение двух месяцев.

«Нам вместе предстоит большая работа по подготовке программы действий правительства. Это конституционное требование. И ключевая роль при подготовке этого документа для внесения в парламент лежит на Министерстве экономики», — сказал в понедельник премьер-министр Сергей Румас, обращаясь к министру экономики Дмитрию Крутому.

 
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