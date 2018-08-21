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Общество
21.08.2018
Генпрокурор Украины: В деле об убийстве Шеремета появилась «ниточка»

В расследовании дела об убийстве известного журналиста Павла Шеремета появилась «ниточка».

Которая, возможно, выведет на исполнителей и заказчиков преступления. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает TUT.BY.

— За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу, — сообщил Луценко.

Он также добавил, что в деле нет подозреваемых.

— Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово.

Генпрокурор рассказал, что «буквально вчера» заслушал по этому поводу МВД, СБУ и работников Генпрокуратуры.

— Чувствую, что у нас есть еще один неизученный след. Если он сработает, тогда скажу.

Луценко также заявил, что у следствия нет оснований переквалифицировать дело по статье «Терроризм».

 
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