Генпрокурор Украины: В деле об убийстве Шеремета появилась «ниточка»

В расследовании дела об убийстве известного журналиста Павла Шеремета появилась «ниточка».
Которая, возможно, выведет на исполнителей и заказчиков преступления. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает TUT.BY.
— За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу, — сообщил Луценко.
Он также добавил, что в деле нет подозреваемых.
— Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово.
Генпрокурор рассказал, что «буквально вчера» заслушал по этому поводу МВД, СБУ и работников Генпрокуратуры.
— Чувствую, что у нас есть еще один неизученный след. Если он сработает, тогда скажу.
Луценко также заявил, что у следствия нет оснований переквалифицировать дело по статье «Терроризм».