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Общество
21.08.2018
Алена Антонова
«Каждое 1-е сентября — итальянские похороны и парад в Северной Корее»

Байнет обсуждает коллекцию одежды делового стиля для школьников.

Варианты школьной формы представлены Беллегпромом на сайте Министерства образования.

«Калі б гэта былі якасныя рэчы, іх не называлі б формай і не прымушалі купляць. Людзі і так з радасцю б набывалі. І турысты б бралі для сваіх дзяцей. А так 3-сортнае штучнае антысанітарнае лайно антызаконна спрабуюць навязаць», — написала мама старшеклассника в Фейсбуке.

«Добавили цвет. Похвально! А то каждое первое сентября — итальянские похороны и парад в Северной Корее» — мнение еще одного пользователя.

Мама первоклассницы пишет, как ее дочь, увидев в универмаге «Беларусь» ряды вешалок с формой спросила: «А в школу надо только в черном ходить?»

Люди задаются вопросом, почему  в странах, где нет общегосударственной школьной формы, образование намного качественнее, чем в некоторых постсоветских государствах, где власти чересчур обеспокоены внешним видом учащихся.

«Не поможет форма нашей школе стать Гарвардом. И Оксфордом тоже», — пишут люди

Белорусы, посетившие школьные базары, обращают внимание на неадекватные цены.

Валерия Кушнерова: «Вчера на школьном базаре возле Дворца Спорта: сарафан на девочку — 90 рублей! Из синтетической стеклянной ткани, серого цвета, самого обычного фасона. Не должно так быть!»

Люди удивляются тому, что производители не шьют одежду необходимых размеров, и организации школьных базаров.

Ольга Чигилейчик: «Такое чувство, что производители не знают, что дети бывают разных размеров. И когда уже начнут шить костюмы для мальчиков просто удобными? Из трикотажа, чтобы брюки на резинке были, а то и крой, и цена как на мужика. Ну, и подготовка школьного базара в центре столицы удивительная. Форму предложили мерить прямо в луже. Нет элементарных настилов».

Для сравнения, смотрите, какую форму предлагают школьникам производители из Украины.

Сарафан в школу для девочки украинского производства. Ткань — французский трикотаж (вискоза 50%, полиэстер 40%, шерсть 10%). Цена 335 гривен (или 24,78 BYN)

Платье с кардиганом (производитель Украина) из натуральных тканей. Цена 552 грн (40,83BYN)

Льняной костюм —  брюки + пиджак — стоит 495 гривен (36,61 BYN)

Рубашка «armani» изготовлена из итальянской детской рубашечной ткани (100% хлопок ). Цена 360 гривен (26,63 BYN)

Школьное платье с кружевным воротником (ткань — разновидность габардина) стоит 235 гривен (17,38 BYN)

 
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