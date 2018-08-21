В Гродненской области мужчину вывезли в лес, раздели и привязали к дереву

В Вороновском районе местный житель обвиняется в совершении преступления против личной свободы.

Утром 16 июня 44-летний житель городского поселка Вороново на личном автомобиле «Ауди 80» вывез в лес 39-летнего земляка, которого заподозрил в краже своего имущества. При этом с заявлением в правоохранительные органы он не обращался, сообщает СК.

«Ограничил личную свободу потерпевшего, насильственно удерживая его в салоне движущегося автомобиля, а затем в лесу раздел потерпевшего, привязал к дереву, нанес несколько ударов кулаком в живот и оставил одного», уточняется в пресс-релизе.

Спустя три часа потерпевший сумел самостоятельно освободиться и обратился в милицию. Позже следствие не подтвердило факт кражи имущества ни потерпевшим, ни иными лицами.

44-летнему мужчине предъявлено обвинение в ограничении личной свободы человека путем связывания при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления (незаконное лишение свободы), совершенное способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождавшееся мучениями (ч.2 ст.183 УК).

Обвиняемый, который ранее к уголовной ответственности не привлекался и не имеет постоянного места работы, содержится под стражей. На его имущество и авто наложен арест.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.