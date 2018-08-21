Фотожабы: «Оршанский район может стать причиной вашей отставки»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Это последняя капля». Как Лукашенко объяснил смену правительства

Румас сменил Кобякова. Лукашенко провел ротацию в правительстве

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Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке

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«Придумать мем в голове и самому сдаться»