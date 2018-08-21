Романчук предлагает Румасу повысить пособие по безработице до 100-120 долларов

20 идей от известного экономиста новому премьеру и обновленному правительству.

Большинство из них можно реализовать быстро, и позитивный эффект сразу будет налицо, считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

«Нет ни одного прецедента за всю историю человечества, чтобы страна с размером госбюджета 45 – 50% ВВП и госсектором в 75 – 80% активов и ресурсов обеспечивала быстрый (6 – 9% в год), долгосрочный (минимум 20 лет), инклюзивный (выгоды получают все) экономический рост, — написал Ярослав Романчук в Фейсбуке. — Значит, Совмин должен сократить госрасходы в течение ближайших 2-3 лет, как минимум, до 30-33% ВВП с соответствующим сокращением налоговой нагрузки.

Для начала надо распродать ~500 убыточных промышленных госпредприятий, 850 убыточных сельхозорганизаций (без господдержки они не в состоянии свести концы с концами), а также все организации строительного сектора».

Также экономист предлагает ввести и узаконить мультивалютность, отказаться от практики дедолларизации; ввести обязательные нормы и стандарты международного корпоративного управления на всех средних и крупных госпредприятиях.

В числе идей для Румаса — повышение пособия по безработице до $ 100-120 в месяц с предоставлением права коммерческим организациями оптимизировать рабочую силу.

Еще одно предложение — ликвидировать или приватизировать коммерческие структуры, созданные министерствами и исполкомами.

Романчук предлагает новому премьеру ликвидировать практику предоставления государственной поддержки (субсидий, дотаций, госгарантий и т.д.) для коммерческих организаций, особенно для тех, кто её получал и при этом имел убытки, не рассчитывался с бюджетом и партнёрами.

По мнению эксперта, следует ликвидировать практику импортозамещения как атавизм и ликвидировать практику предоставления государственным организациям льгот и преференций, а также ввести запрет заключения под стражу подозреваемых в нарушении экономического законодательства руководителей и собственников коммерческих организаций до вынесения судебного приговора.