Чалый объяснил, что привело Лукашенко в ярость

Экономист Сергей Чалый рассказывает о причинах президентского разноса в Орше, после которого в стране сменилось правительство.

В программе «Чалый по-быстрому» на TUT.BY эксперт обращает внимание на то, почему в прошлом году именно в Орше было дано поручение поднять регион из руин и пепла.

Чалый напоминает, что в этом регионе в марте прошлого года прошли самые массовые протестные выступления.

— Самые массовые с 1991 года. Они были вызваны тем, что там действительно ужасающая ситуация и по демографии, и по занятости, и по всему остальному.

По мнению экономиста, это последствия кризиса 2015-2016 годов, которые привели к появлению отстающих регионов.

— Предполагалось, что на примере Оршанского региона удастся разработать такую схему: как можно их спасти, увеличить занятость, зарплату, создать новые рабочие места, с тем, чтобы потом это стало основой всей региональной политики страны.

То, что случилось, инспекция предприятий, это на самом деле инспекция первых результатов политики индустриализации, считает Чалый.

— Тот рост, который сейчас есть, это восстановительный рост после падения 2015-2016 годов. Вся пятилетка в среднем получается в ноль.

…Вместо реформ и структурной перестройки, о которой все так говорили, для создания новых источников роста, мы пошли по вот этому социалистическому пути. Выяснилось, что не работает ни система власти, выстроенная вертикаль, не работает ни региональная политика и индустриальная политика.

Слава Богу, что понимание пришло хотя бы на уровне пилота. А что было бы, если бы эту всю практику начали распространять на всю страну?

По мнению Чалого, это момент, когда необходимо признать ошибку 2012 года.

— Пути альтернативного нет. Мы дошли до логического тупика. Вот в чем значимость этого совещания. Вот откуда такая ярость президента, — подытоживает экономист.